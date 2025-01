Prețul lui Man Parma vrea 20 de milioane de euro de la Fiorentina pentru transferul românului. Ce club a mai intrat pe fir

Dennis Man (26 de ani), extrema de la Parma, prezintă tot mai mult interes pentru cluburile din Serie A.

După ce Fiorentina și-a exprimat dorința de a-l transfera pe internaționalul român, Parma a transmis ce sumă așteaptă: 20 de milioane de euro.

Dennis Man, adesea titular la Parma, a început ultima partidă, cu Venezia, scor 1-1, din postura de rezervă, fiind introdus în repriza secundă.

Parma cere 20 de milioane pentru transferul lui Dennis Man la Fiorentina

Fiorentina și-a arătat interesul zilele trecute pentru a-l aduce pe atacantul român la Firenze și a lansat și o ofertă de 12 milioane de euro pentru acesta.

Parma a refuzat oferta inițială, iar acum a comunicat prețul pentru care îl va lăsa pe Dennis Man să plece: 20 de milioane de euro, potrivit tuttomercatoweb.com.

Pe lângă Fiorentina, un alt club din Serie A care a mai intrat pe fir pentru transfer este Como, formația promovată în prima ligă la finalul sezonului trecut și care este antrenată de Cesc Fabregas.

Fostul mare jucător spaniol a anunțat zilele trecute că are un proiect pe termen lung la Como și vrea să construiască o echipă puternică și stabilă în următorii ani.

Dennis Man, despre Fiorentina și viitorul său

Jucătorul român a vorbit despre idolul său trecut pe la Firenze, Adrian Mutu, dar și despre obiectivul naționalei României: calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

„Cred că pot ajunge mai sus. Încerc să fac tot posibilul, să dau totul pe teren. Se poate întâmpla orice. Idolul meu a fost Adrian Mutu, noi, toți românii, l-am urmărit în copilărie pentru că a jucat la un nivel înalt.

S-a descurcat bine aici, în Italia, cu toții l-am urmărit ca să învățăm”, a declarat Dennis Man, potrivit sursei citate.

Întrebat despre viitorul echipei naționale și calificarea la Mondial, Man a răspuns:

„Da, cred că ne putem califica pentru că am creat un grup puternic. Suntem cu toții tineri, am jucat împreună și în Under 21, cred că putem ajunge acolo”.