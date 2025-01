NEW DINAMO, NEW LIFE Dennis Politic: „Sunt mai motivat ca oricând”. Și o promisiune: „N-avem jucători de milioane, dar nu ne e frică de nimeni ”

La 24 de ani, Dennis Politic a lăsat străinătatea pentru a se întoarce în țară. E lider la Dinamo și crede în forța echipei.

A devenit de curând tătic, postură care îi place și care îl responsabilizează.

În interviul dat în Antalya, Politic povestește cum a fost întâlnirea cu Sir Alex Ferguson, ce întrebare i-a pus și golul dat sub ochii lui David Beckham și cum depășea ironiile altora vizavi de faptul că e român.

Denis, anul trecut, în iarnă, vă gândeați la salvarea de la retrogradare, acum v-ați schimbat complet obiectivul. De unde schimbarea? Cum? Puțini se așteptau…

Da, cum ai spus și tu, cred că este o diferență foarte mare între situația care era anul trecut și cea în care ne aflăm acum. Asta se datorează unității, se datorează muncii pe care a depus-o fiecare, se datorează antrenorilor. Fac o treabă extraordinară, dar obiectivul nostru este în continuare play-off-ul. Totuși, nu ne putem ascunde după deget, ne-am dori din suflet mai mult.

Doar unitatea? Schimbarea e totuși radicală. Ce a făcut mister Kopic...

Ne-a motivat. Plus că dânsul a știut să să ne unească, să fim împreună. Îmi mențin părerea, marea noastră calitate, avantajul, este unitatea grupului. Nu avem cine știe ce jucători de milioane, dar știm foarte bine ce să facem ca echipă. Muncim foarte mult și până acum toate au funcționat foarte bine. Sperăm să menținem și să continuăm și în a doua parte a campionatului.

Dennis Politic: „Nu ne e frică de nimeni”

E adevărat, Dinamo are o stabilitate față de ceilalți ani, dar se poate bate cu milioanele FCSB-ului, Craiovei? Cluburi evident mai bogate…

Din ce am arătat prima jumătate a sezonului, cred că doar FCSB ne-a fost superioară, în rest ne-am bătut cu toate echipele de la egal la egal. Cum am mai spus, pe Rapid cred că-i puteam învinge în ultima etapă. Nu ne e frică de nimeni, abia așteptăm să reîncepem treaba.

Unde s-a regăsit spiritul lui Dinamo?

Fiecare a încercat să-și împingă limitele la maxim, să dea totul pe teren și asta începe de la fiecare, La fiecare antrenament încercăm să ne motivăm între noi, iar când celălalt are o perioadă mai mai slabă, ceilalți încearcă să-l ridice și să-l ajute. Asta cred că se vede și pe teren. Alergăm unul pentru celălalt.

Vreau să fii sincer, ai avut vreo reținere să vii la Dinamo, situația de la club era cum era când ai sosit tu.

Nu am avut nicio reținere pentru că știam ce club mare este. Deși veneau din Liga a 2-a, m-am bucurat foarte mult să aud de oferta de la Dinamo. Am venit cu inima deschisă. Am venit foarte fericit, am dat și dau totul pentru club.

Cum ți s-a schimbat viața de când ai devenit tătic?

Este într-adevăr cel mai frumos sentiment. Suntem în cantonament, dar vorbesc pe camera în fiecare zi cu ei. Abia aștept să ajung acasă și s-o țin din nou în brațe pe cea mică. E o responsabilitate mare, e mai greu îți restricționează viața din mai multe puncte de vedere.

Ce ți-a adus la nivel de mentalitate?

Mi-a dat mai multă putere. Consider că sunt mai ambițios, să trag de mine mai tare, să muncesc mai mult pentru că știu că viitorul ei depinde și de performanțele mele și de ceea ce fac.

Te descurci în meseria de tătic?

Da, chiar consider că mă descurc destul de bine. Adică schimb scutece pe bandă rulantă. Nu am nicio problemă cu asta, cred că doar de dormit e un pic mai greu. Recunosc că fetița adoarme mult mai repede la soția mea, dar cred că mă descurc și eu foarte bine. E vorba despre dragoste și de răbdare.

Dennis Politic: „Nu voiam să mă întorc în țară”

Cum ai reacționat când a venit oferta de la Dinamo și dacă a fost vreo intenție în a rămâne în străinătate.

Da, voiam să rămân inițial afară, mă obișnuisem acolo. Nu voiam să mă întorc în țară la acel moment, dar am calculat foarte bine și am zis că aici este cea mai bună variantă. Am cea mai mare vizibilitate, sunt la un club mare, urmărit. Am venit cu inima deschisă.

Vedeai revenirea în România ca pe un pas înapoi?

Inițial, din auzite și din ce ce mai știam eu, nu urmăream foarte mult, dar din ce mai știam nu, nu voiam să mă întorc în România . Voiam să să joc în afară și acum îmi doresc să fac pasul în afară. Ca orice fotbalist român de fapt! Totuși, de când am venit în România, pot să spun că nivelul este unul foarte bun și nu consider un pas înapoi. Ci din contră. Cred că am evoluat foarte mult.

Ce ai câștigat în experiența de până acum la Dinamo.

Maturitate! Nivelul de fotbal e destul de bun și simt că mă ajută să cresc. Mă simt foarte bine, aici, la Dinamo, grupul e bun, iar asta este esențial pentru a putea progresa. Mă simt apreciat și asta este cel mai important.

Dinamo - FC Zurich FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu

Politic, despre perioada petrecută la Manchester United: „A fost ceva senzațional”

Ai plecat copil la Manchester United, la o echipă care atunci însemna Sir Alex Ferguson, o eră fabuloasă.

Într-adevăr, era ceva incredibil. Să pleci de la FC Brașov la Manchester United… Adică condițiile nu se puteau compara. Era diferit de la cer la pământ. A fost ceva senzațional. O experiență care cu siguranță nu o să o uit. Fixul meu oricum este să mă întorc într-o zi în Premier League. E cel mai frumos fotbal, mă atrage.

Spune-mi un lucru care te-a șocat la United. Ceva aparte…

Poate faptul că te întâlnești cu oameni pe care îi vedeai doar la televizor atunci când erai mic. M-am întâlnit cu mulți prin bază. Ei se antrenau separat față de academie, dar îi mai vedeam pe acolo. Și la nivel de condiții, pentru mine ceva a fost ceva șocant. Câte câte terenuri de antrenament au… Câte săli de forță, toate chestiile care erau, iar eu la Brașov aveam un singur teren, și ăla sintetic.

Cu Sir Alex te-ai văzut!

Da, am participat cu toată echipa la un eveniment, să spun așa, în care în care a fost dânsul și a vorbit. Îmi aduc aminte că a venit la la masa noastră, mai mulți copii de vârsta mea să ne vorbească. Nu erau mulți ani de când plecase Ronaldo la Real Madrid. Atunci i-am pus o întrebare despre ce este nevoie ca să ajungi sus în fotbal. Mi-a zis că e nevoie să fii obsedat de fotbal. E criteriul și cerința numărul 1.

N-ai avut emoții să-i pui o întrebare?

Cred că am avut, dar eram copil, nu m-am gândit. Nu te gândești foarte mult înainte.

Politic: „Se mai făceau glumițe și miștouri pentru că-s român”

Și de Beckham ai dat, nu?

Da, da! Mai târziu, când aveam 18 ani și am am plecat de la Bolton la Salford. El era unul din patronii echipei și a venit să vadă un meci.

Unul în care ai și marcat.

Am dat și gol atunci, chiar de la jumătatea terenului, cum a dat și el.

Te-ai privit vreodată altfel fiindcă ești român. Ai simțit vreun complex?

Se mai făceau și glumițe și miștouri pe seama asta. Și la școală inclusiv. Dar nu pot să spun că am fost discriminat

Și cum cum le depășeai? Cum treceai peste?

Încercăm să le răspund și eu pe aceeași monedă, ca să mă dau mare cu România și să le caut defectele lor.

Ce-ți dorești de la 2025?

Îmi doresc în primul rând sănătate, să rămân sănătos și îmi doresc să ne batem acolo sus, la titlu. Și îmi doresc de asemenea, pe plan personal să am a doua jumătate de sezon mai bună decât prima.

Naționala?

Am uitat să o menționez. Este și va rămâne mereu visul meu.

Te vezi la mondiale?

Muncesc pentru acest lucru și fac tot ce-mi stă în putință. Dacă o vrea Dumnezeu și nea Mircea? Cine știe? Vin cu mare drag.

Pune-ți o dorință și fă o promisiune!

Să ajung la națională anul acesta!

Și o promisiune?

Că voi face tot ce pot, tot ce ține de mine pentru obiective. Nu pot să promit ceva ce nu pot controla, voi face tot ce pot controla.

Verificăm la final de 2025?

Verificăm sigur!