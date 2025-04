Carlo Ancelotti, viitor incert Antrenorul vorbește despre o posibilă plecare, după eliminarea lui Real Madrid: „Nu vreau să știu”

Carlo Ancelotti (65 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a vorbit, la cald, despre eliminarea „galacticilor” din sferturile Ligii Campionilor.

Madrilenii au pierdut și meciul retur, scor 1-2, de pe „Santiago Bernabeu”, după ce au fost învinși pe Emirates, marțea trecută, cu scorul de 3-0.

Arsenal s-a calificat în semifinalele Champions League pentru prima oară după o pauză de 16 ani. „Tunarii” au învins-o pe Real Madrid în ambele partide.

Ancelotti, nesigur în legătură cu viitorul său pe Bernabeu

La conferința de după meciul dintre Real Madrid și Arsenal, Carlo Ancelotti a vorbit despre eliminarea dureroasă suferită de „galactici”, precum și despre ce se va întâmpla în continuare.

Întrebat despre viitorul său pe banca lui Real Madrid, tehnicianul italian a răspuns:

„Acum luptăm pentru La Liga, avem finala Copa del Rey, avem Cupa Mondială a Cluburilor... Este un sezon fără sfârșit, dar trebuie să te ridici; este o altă parte a fotbalului cu care nu suntem obișnuiți. Viitorul meu? Nu știu care va fi viitorul meu și nu vreau să știu...”, a spus Ancelotti, conform marca.com.

Analiza eșecurilor din dubla manșă

Carlo Ancelotti este un antrenor cu multă experiență, astfel că această eliminare nu a venit ca un șoc pentru tehnicianul italian.

Cel mai titrat antrenor din istoria Champions League a vorbit despre ambele partide din sferturile competiției, recunoscând că Arsenal a meritat pe deplin calificarea.

„Pentru a schimba dinamica, aveam nevoie de ceva, poate de penalty-ul pe care ni l-au luat... Ceva, aveam nevoie de ceva. Dar trebuie să fim sinceri, Arsenal a meritat calificarea ​​în ambele meciuri. Fotbalul are o latură fericită și una tristă. Am văzut partea fericită de multe ori, astăzi am primit partea tristă”, a adăugat Ancelotti, conform aceleiași surse.

