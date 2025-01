Dennis Politic a vorbit despre șansele lui Dinamo de a câștiga titlul în acest sezon de Liga 1.

Dinamo a pierdut cu Zurich, scor 1-3, în primul meci amical din cantonamentul din Antalya.

În plus, atacantul român a vorbit și despre vizita-surpriză pe care Mircea Lucescu a făcut-o la meciul amical, urmărind partida din tribune, alături de Andrei Nicolescu.

Dennis Politic, după eșecul cu Zurich

La finalul partidei, Politic a oferit un interviu în care a comentat prestația echipei sale în meciul pierdut cu formația elvețiană.

„Cred că am dominat prima repriză. Am luat un gol la final pe care nu trebuia să-l luăm, din fază fixă. Puteam fi mai eficienți la finalizare, am avut mai multe faze.

Dar cred că meciurile astea în primul rând sunt de pregătire, să ne pregătim fizic, să ne obișnuim unii cu alții, a venit și «Popică» (n.r. Alex Pop) nou și cred că s-a integrat foarte bine în grup.

În primul rând suntem fericiți că am terminat sănătoși. Meciurile astea mereu, din câte am observat, se lasă cu tensiuni, scandaluri, mă bucur că am terminat sănătoși, asta este cel mai important. ”, a declarat Politic.

Mircea Lucescu, vizită-surpriză la Dinamo - Zurich

Continuând, Dennis Politic a vorbit și despre întâlnirea cu selecționerul Mircea Lucescu, care a urmărit meciul amical din tribune, alături de administratorul special de la Dinamo, Andrei Nicolescu:

„Mă bucur că a fost la meci, m-am dus și am dat mâna cu dânsul la final și cred că și-ar fi dorit o victorie din partea noastră. Sperăm să-l vedem la cât mai multe meciuri din campionat.

Să ne cheme la națională? Noi dăm totul pe teren și dacă dânsul va considera că suntem pregătiți, vom merge cu cel mai mare drag”.

6 goluri a marcat Dennis Politic, în 17 meciuri sezonul acesta

Dennis Politic: „Țintim play-off-ul și apoi titlul”

În final, atacantul dinamoviștilor a vorbit despre șansele la titlu de campion în acest sezon:

„Va fi o a doua jumătate de sezon foarte grea, încercăm să ne pregătim foarte bine fizic și știm că nu va fi ușor darm cum am demonstrat și în prima jumătate, suntem o echipă care se poate bate acolo sus fără nicio problemă. Vom ținti play-off-ul și apoi titlul.

Promitem că vom da totul pentru a ne atinge obiectivul pentru a intra în play-off. Suntem acolo dar lupta nu este încă terminată. Nu suntem 100% matematic (n.r. calificați în play-off).

Până atunci, nu putem vorbi cu aroganță, trebuie să rămânem umili, să continuăm să muncim, să intrăm acolo și apoi să țintim titlul, de ce nu?

locul 3 este poziția ocupată de Dinamo în clasamentul Ligii 1, cu 36 de puncte după 21 de etape (2 puncte distanță de liderul U Cluj)

Bineînțeles că noi sperăm (n.r. la câștigarea campionatului) și spre asta ne zboară gândul tuturor, când vedem că suntem într-o formă foarte bună, dar vrem să rămânem umili, nu vrem să fim cu capul în nori”.

VIDEO Dinamo - FC Zurich 1-3