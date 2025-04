„Luptăm până la capăt”  Adrian Mihalcea,  mesaj optimist : „Ne agățăm de acest egal”

UNIREA SLOBOZIA - POLI IAȘI 1-1. Adrian Mihalcea (48 de ani) a vorbit despre evoluția echipei sale din meciul cu Poli Iași, scor 1-1.

Tehnicianul a prefațat următoarea partidă din campionat a ialomițenilor, deplasare pe terenul celor de la FC Botoșani.

Unirea Slobozia a remizat pe teren propriu cu Politehnica Iași, scor 1-1, după un meci cu două decizii controversate de arbitraj: o eliminare și un gol anulat în prelungirile partidei.

Adrian Mihalcea, după remiza cu Poli Iași: „ În 11 nu am fi pierdut acest meci”

„O partidă nebună, controlată de noi în prima repriză. Am reușit să dăm un gol, din păcate totul s-a rupt la acel «roșu». Am încercat să aducem toate resursele în atac după golul primit.

Nu mă interesează arbitrajul. Eu sunt antrenor, eu vreau să antrenez, să știu tactica și să o pun în practică. Nu mă interesează ce fac arbitrii, e treaba lor.

Gândurile și ideile mele au fost să transmit ce să facă băieții în 10 oameni. Cu siguranță în 11 nu am fi pierdut acest meci. Se vede, dorința băieților.

Am fost echipa care a propus un fotbal ofensiv. Am fost echipa mai determinată, părerea mea. Nu am pierdut, am scos un egal, ne agățăm de acest egal. Ne ducem până la capăt”, a declarat Adrian Mihalcea, citat de digisport.ro.

Mihalcea, înaintea meciului cu Botoșani: „Ne luptăm până la capăt”

„Mergem la Botoșani, ne luptăm. Eu mi-am dorit să rămân la echipa asta, nu renunț, vreau să duc totul până la final, nici băieții nu renunță.

Dacă reușim să ne salvăm, ar fi mai spectaculos și un miracol mai mare decât promovarea.

Ne luptăm până la capăt. Încă ne mai ține energia. Să sperăm că ne va ține până la finalul campionatului. Vă dați seama că acum suntem prieteni, ne dorim un rezultat bun pentru noi, pentru echipa noastră”, a mai adăugat Mihalcea.

