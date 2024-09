EXTREMĂ CU PEDIGREE Dinamovistul Soro despre experiența Real Madrid : „Totul a fost foarte rapid”

Dinamo l-a transferat la începutul lunii pe Alberto Soro, o extremă dreapta de 25 de ani, care a jucat până acum în Spania și Portugalia

Soro era liber de contract după încheierea conturilor cu Granada și a semnat cu 3 ani cu roș-albii

Antreorul Zeljko Kopic a anunțat săptămâna trecută că spaniolul se antrenează normal și poate debuta oricând.

Alberto Soro: „Asta m-a ajutat să învăţ”

Soro a fost cumpărat în 2019 de Real Madrid de la Zaragoza, clubul care l-a format, în schimbul a 2,5 milioane de euro.

Nu a jucat însă niciun minut pentru formația blanco, fiind împrumutat înapoi la Zaragoza și vândut definitiv la Granada după un an, pe aceeași sumă.

Alberto Soro a promovat cu Granada în Primera

Cota actuală a lui Soro pe Transfermarkt e de 700.000 de euro, cu un vârf de 3 milioane în iulie 2021. Anul trecut, el a jucat în prima ligă a Portugaliei, la Vizela, dar echipa a retrogradat la finalul sezonului.

„La început, când s-a întâmplat, nu am conştientizat ce presupunea, s-a întâmplat totul foarte rapid.

Am ajuns din Segunda Division să joc în Europa şi totul în anii ăia a fost foarte rapid.

Ceea ce a fost pozitiv a fost că a început să se vorbească despre mine foarte bine.

Ştiu că este greu să ajungi să joci la Real Madrid, dar simplul fapt de a fi aparținut acelui club este ceva pozitiv şi am avut norocul să fac asta. Ştiu că este foarte complicat.

Am ajuns din liga secundă din Spania, am jucat în Primera Division, am jucat în Europa, fiind foarte tânăr, asta m-a ajutat să învăţ, să văd cum este fotbalul şi de ce este nevoie pentru a ajunge la nivel înalt", a declarat Soro pentru orangesport.ro.