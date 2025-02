Nu mai vine la Dinamo Zeljko Kopic a făcut anunțul înaintea meciului cu Botoșani + Despre meci: „O nouă provocare dificilă”

Antrenorul celor de la Dinamo, Zeljko Kopic (47 de ani), a prefațat partida cu FC Botoșani, programată vineri, 7 februarie, de la ora 20:00, în etapa #26 din Liga 1, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Tehnicianul a recunoscut că a picat transferul bulgarului Andrea Hristov (25 de ani), de la Cosenza.

Zeljko Kopic a dezvăluit că mutarea bulgarului s-a blocat deoarece cluburile nu s-au înțeles asupra sumei finale de transfer.

Andrea Hristov nu mai ajunge la Dinamo

Hristov se află în ultimele șase luni de contract cu italienii, însă clubul nu dorește să-l lase să plece în orice condiții.

„ Fundașul bulgar de la Cosenza, nu vine. Clubul nu îl lasă să plece. Și această poveste, în acest moment, s-a încheiat. Sper că vom avea vești bune înainte de 10 februarie ”, a declarat Zeljko Kopic, conform dinamo1948.club.

Zeljko Kopic nu se va putea baza la meciul cu Botoșani pe Antonio Luna, care are probleme la bicepsul femural, și Dennis Politic, cel care are s-a accidentat în urmă cu câteva săptămâni.

Chiar dacă echipa sa pleacă favorită în acest duel, prin prisma clasamentului (Dinamo pe 2, Botoșani pe 14), Zeljko Kopic este precaut.

„Suntem obișnuiți cu terenurile proaste, acesta este standardul nostru. Ne confruntăm cu un adversar bun, cu un antrenor nou, o energie nouă.

FC Botoșani a jucat bine în ultimele meciuri, a obținut rezultate bune, iar pentru noi va fi o nouă provocare dificilă.

Avem un mare respect pentru ei, dar vom încerca să jucăm un fotbal bun, să ne îmbunătățim jocul.

Mulți adversari ne joacă acum cu bloc defensiv jos, iar noi trebuie să găsim soluții pentru a fi mai buni în ultimul sfert al terenului, să menținem nivelul de energie, intensitate și determinare până la final.

Sper să câștigăm în 90 de minute sau chiar după acest interval. Știți că am avut un adevărat roller coaster în acest sezon, am primit multe goluri în ultimele minute, am avut penalty-uri contra noastră, dar și pentru noi. Acum am reușit să marcăm pe final, și acesta este fotbalul, trebuie să gestionăm aceste situații.

Câteodată trebuie să acceptăm că primim gol, alteori câștigăm astfel. Important este să înțelegem cum trebuie să jucăm în minutele decisive. Mă bucură faptul că echipa încearcă să câștige, atacă, creează ocazii, iar aceasta este o calitate mentală bună”, a declarat Kopic.

Acesta este Dinamo, iar acum suntem într-un moment bun. Cred că suntem la 12 meciuri fără înfrângere. Am discutat astăzi cu jucătorii și înțeleg că nu suntem o echipă perfectă, că avem puncte tari, dar și puncte slabe, și trebuie să devenim mai buni. La asta lucrăm zilnic Zeljko Kopic