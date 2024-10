Farul - Dinamo 1-1. Dennis Politic (24 de ani) și Adnan Golubovic (29 de ani) au perspective diferite legate de egalul obținut de „câini”.

Cătălin Cîrjan (21 de ani) regretă că n-a reușit să marcheze și al doilea gol pentru a închide meciul de la Ovidiu.

Al doilea meci din etapa #12 a Ligii 1, Farul - Dinamo s-a încheiat cu scorul de 1-1, însă a generat o serie de controverse și nemulțumiri în ambele tabere.

Farul - Dinamo. Politic: „Cred că sunt două puncte pierdute”

Dennis Politic (24 de ani) s-a aflat la primul meci ca titular de la revenirea după accidentarea suferită în august și a fost încercat pe banda stângă de către Zeljko Kopic.

„ Din punctul meu de vedere, ei puteau să marcheze mai multe goluri, dar la fel și noi. Cred că sunt două puncte pierdute.

M-am simțit bine pe stânga, n-am mai jucat până acum, doar atacant sau «9 fals», cred că m-am descurcat destul de bine, dar sunt supărat că n-am câștigat acest meci”, a spus Dennis Politic la Prima Sport.

În ciuda supărării pentru rezultat, Politic e la fel încrezător pentru meciul cu FCSB precum colegii săi: „Cred că vine bine această pauză înainte de acest meci cu FCSB și avem timp să pregătim bine derby-ul și o să fim 100% montați pentru acest meci”.

Am primit gol, nu trebuia, dar ăsta e fotbalul. Totuși, 1-1 e mai bun decât să pierzi meciul. Următorul e cu FCSB, sunt în formă mare, joacă bine în Europa, vom vedea ce vom face Adnan Golubovic

Cătălin Cîrjan își face mea culpa: „Nu am putut să fac 2-0”

Cătălin Cîrjan (21 de ani) pare că se simte tot mai bine în tricoul lui Dinamo. A reușit să marcheze în minutul 4 cu Farul și a ajuns la patru reușite în acest sezon.

„Sunt bucuros că am marcat din nou și am ajutat echipa.

Din păcate nu am putut sa fac 2-0 la acea fază în prima repriză. Sunt bucuros de forma mea și sper să o țin tot așa.

Am avut o problemă musculară acum, sper să-mi revin până la meciul cu FCSB. Sunt pregătit și abia astept acest meci”, a declarat Cătălin Cîrjan, la Prima Sport.

Farul a cerut 4 penalty-uri!

Faza #1 - min. 6, duel între Gnahore și Dican

Gnahore îl împinge ușor pe Dican, care se prăbușește pe teren. Mijlocașul dinamovist sare să atace balonul și aterizează pe piciorul adversarului.

Farul - Dinamo: penalty-ul cerut de Dican

Faza #2 - min. 44, intrarea lui Patriche la Ganea

Patriche alunecă pe gazon în propriul careu și îl lovește cu picioarele pe Ganea, căzut deja pe gazon.

Farul - Dinamo: penalty-ul cerut de Ganea

Faza #3 - min. 74, Alibec tras în careu de Licsandru

Licsandru îl trage scurt pe Alibec de tricou, iar vârful Farului se prăbușește imediat în careu.

Faza #4 - min. 77, duel între Licsandru și Alibec

Licsandru îl apucă pe Alibec cu ambele mâini și îl trage la pământ.

Farul - Dinamo: penalty-urile cerute de Alibec

Dinamo, pe podium după 12 etape

Formația lui Kopic ocupă locul 3 în Liga 1 după 12 etape, cu 18 puncte adunate, la unul în spatele Craiovei și la 4 în spatele liderului U Cluj, formații care au un meci mai puțin jucat.

La egalitate de puncte cu „câinii roșii” se află Oțelul, pe locul 4, însă echipa lui Dorinel Munteanu are două jocuri mai puțin disputate față de Dinamo.