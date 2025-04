„Am controlat meciul” Zeljko Kopic, mândru de rezultatul obținut cu CFR Cluj + Ce spune despre plecările de la Dinamo

Dinamo - CFR Cluj 1-1. Zeljko Kopic (47 de ani) s-a declarat mândru de jocul echipei și crede că „alb-roșiii” ar fi meritat victoria.

Cu această remiză, Dinamo a lăsat-o pe CFR Cluj la 7 puncte în spatele liderului FCSB.

Dinamo - CFR Cluj 1-1 . Zeljko Kopic: „Ne menținem stilul și identitatea”

„Am avut o mentalitate foarte bună, am jucat foarte bine, am controlat meciul, cred că am fost ghinioniști cu această deviere la lovitură liberă.

Cred că puteam câștiga, dar sunt mândru de jucători, ne menținem stilul de joc și identitatea. Totul este pozitiv.

Știți că întotdeauna mă concentrez la fiecare meci, săptămână cu săptămână, ne adaptăm și la dorințele jucătorilor, cine își dorește să rămână, cine își dorește să plece, vom lua niște decizii după ultimul meci.

În fiecare etapă sunt jucători care nu pot juca, oamenii din staff-ul meu se implică la antrenamente, mai ales Florentin Petre, încercăm să ne facem jocul nostru. Sigur, uneori nu ne iese, nu suntem la nivelul dorit, dar facem o analiză și vom vedea. Cred cu adevărat în acest grup de jucători”, a spus Kopic, la Digi Sport.

Zeljko Kopic, despre posibile plecări de la Dinamo

Antrenorul nu a vrut să ofere detalii despre transferurile pregătite pentru sezonul viitor până nu se va încheia actuala stagiune.

„Nu acesta este stilul meu de a comunica cu media, am alte stiluri de comunicare, vom discuta cu jucătorii la finalul sezonului, nu pot discuta despre aceste lucruri cu o lună înainte de finalul campionatului.

Am un plan de când am venit la București, pentru echipă desigur. Bineînțeles că avem nevoie de jucători, nu avem un lot atât de numeros”.

Întrebat și de conflictul cu Golubovic dinaintea meciului, Kopic a răspuns:

„Am simțit că echipa nu este foarte bine trezită pentru meci. Am vrut să scutur puțin echipa și pe el l-am văzut primul.

E greu să motivezi echipa, să le vorbești despre tricou, despre mândrie, e foarte dificil. În anumite momente, mai încerc și alte metode”, a explicat Kopic.

