Calcule pentru titlu FCSB își permite doi pași greșiți în 4 etape + cum poate fi campioană la Derby de România!

Calcule pentru titlu. FCSB e deja cu o mână pe trofeu, după ce Universitatea Craiova și CFR Cluj au făcut noi pași greșiți în această rundă.

Campioana en-titre mai are nevoie de 6 puncte pentru a-și apăra titlul.

FCSB se îndreaptă cu pași mari spre titlul #28, după ce, pe rând, Craiova (1-2 cu U Cluj) și CFR Cluj (1-1 cu Dinamo) s-au încurcat din nou.

Cu 4 etape înainte de final, FCSB are 6 puncte avans față de Craiova, respectiv 7 față de CFR. În plus, are și avantajul cu ambele rivale, în cazul în care vor termina la egalitate de puncte, principalul criteriu de departajare după rotunjire fiind clasarea în sezonul regulat. Acolo unde FCSB a terminat pe primul loc.

„Roș-albaștrii” ar trebui să facă 3 pași greșiți în ultimele 4 runde ca să mai scape titlul! Concret, echipa lui Charalambous mai are nevoie de 6 puncte pentru a câștiga trofeul.

Clasamentul play-off-ului:

Echipă Puncte 1. FCSB 42p 2. Craiova 36p 3. CFR Cluj 35p 4. U Cluj 35p 5. Dinamo 30p* 6. Rapid 28p *a beneficiat de rotunjire *a beneficiat de rotunjire

Programul ultimelor etape:

FCSB Craiova CFR Dinamo (A) Rapid (A) U Cluj (A) U Cluj (D) CFR (A) Craiova (D) Craiova (A) FCSB (D) Rapid (D) CFR (D) Dinamo (A) FCSB (A)

FCSB, campioană la Derby de România?!

FCSB poate deveni matematic campioană chiar etapa viitoare, la Derby de România!

Din cauza alegerilor prezidențiale, primul tur fiind programat duminică, niciun meci din play-off nu se va putea disputa în acea zi.

Craiova o va înfrunta vineri pe Rapid, iar CFR va evolua sâmbătă împotriva marii rivale U Cluj. Dacă oltenii pierd, iar „feroviarii” termină la egalitate în derby, FCSB ar putea sărbători câștigarea titlului chiar la finalul partidei cu Dinamo.

„Roș-albaștrii” ar trebui să câștige din Derby de România, adică a noua victorie la rând în fața „câinilor”!

