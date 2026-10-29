Montpellier - Dinamo 26-36. Elevii lui Paulo Pereira au făcut spectacol în Franța și vor merge mai departe, în grupele principale din EHF Champions League.

Dinamo și-a aflat deja următoarele adversare.

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Calificarea a fost obținută cu emoții, întrucât campioana României avea nevoie și de o victorie din partea Barcelonei, în meciul cu Skanderborg, catalanii fiind deja calificați în faza următoare.

Montpellier - Dinamo 26-36 . Victorie zdrobitoare și calificare în grupele principale

„Dulăii” au început în forță partida din Franța și s-au desprins rapid la 6 goluri pe tabelă, scor 3-9, după doar 11 minute.

Montpellier a răspuns imediat și a recuperat handicapul în doar câteva minute, reușind să preia conducerea la două goluri avans spre finalul reprizei.

Cele două formații au intrat la vestiare la egalitate, scor 16-16.

Francezii au preluat din nou conducerea după pauză, însă elevii lui Paulo Pereira s-au ținut tare și au recuperat, la rândul lor, ajungând să pună un avans de 4 goluri la capătul a 45 de minute din meci, pe care l-au majorat treptat, până la ultima fază.

De cealaltă parte, Skanderborg și Barcelona au mers cap la cap pe parcursul întregului meci, catalanii nereușind să se desprindă la mai mult de un gol până spre finalul jocului, fiind totuși suficient pentru victorie și pentru a-i trimite pe „dulăi” în grupele principale.

„Alb-roșiii” au încheiat la egalitate cu danezii, dar s-au calificat grație rezultatelor pozitive din meciurile directe.

Clasamentul grupei E din EHF Champions League

Loc/Echipă Puncte 1. BARCELONA 12 2. DINAMO 5 3. Skanderborg 5 4. Montpellier 2

Cu cine joacă mai departe „dulăii”

Dinamo a fost deja repartizată în Grupa II principală, din care mai fac parte Barcelona, Sporting, Magdeburg, Kielce și GOG. Toate formațiile intră în această fază cu punctele și golaverajul obținute în fața celeilalte echipe din grupele preliminare.

„Dulăii” pornesc cu 0 puncte și un golaveraj modest, 49-70.

Primele 4 clasate se vor califica în sferturi, în timp ce locul 5 retrogradează în EHF European League. Practic, Dinamo trebuie să evite ultimul loc pentru a-și continua aventura europeană.

Prima etapă va avea loc pe 18-19 noiembrie, programul urmând să fie anunțat de EHF în curând.

Clasamentul Grupei II

Barcelona - 4p Sporting - 4p Magdeburg - 4p Kielce - 0p GOG - 0p DINAMO - 0p

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