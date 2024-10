Dinamo - FCSB. Echipa din Ștefan cel Mare a vândut 11.000 de bilete în total, din tichete individuale și pachete, la derby-ul cu rivala istorică.

Derby de România va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1, duminică, 20 octombrie, de la ora 21:00.

Pentru a acoperi costul închirierii Arenei Naționale, dinamoviștii trebuie să vândă 15.000 de bilete la un meci. Ce e peste e considerat profit.

Biletele la Derby de România se vând ca pâinea caldă

Dinamoviștii au vândut, în total, până marți la prânz, 11.000 de bilete pentru derby-ul cu FCSB din Liga 1, din tichete individuale și pachetele speciale pentru cele trei derby-uri din București.

Mai multe sectoare din Peluza Cătălin Hîldan și de la Tribuna a 2-a sunt sold-out.

Dacă cererea pentru bilete va continua să fie la fel de mare, dinamoviștii vor deschide și inelul 3 de pe Arena Națională.

Cât costă biletele pentru Dinamo - FCSB

PCH: 30 RON (inel 1), 25 RON (inel 2 și 3)

Tribuna 2: 50 RON (inel 1), 40 RON (inel 2 și 3)

Tribuna I: 90 RON (inel 2 și 3)

VIP Regular 2: 200 RON

VIP Regular 1: 250 RON

VIP experience: 390 RON

Acestea pot fi achiziționate de pe shop.dinamo1948.ro.

Zeljko Kopic, un an pe banca lui Dinamo: „Suntem doar la început”

Zeljko Kopic a fost prezentat la Dinamo în decembrie 2023. Cu antrenorul croat pe bancă, „câinii roșii” au scăpat de retrogradare și au un început de sezon excelent.

Dinamo este pe locul 5, cu 4 victorii, 6 egaluri și doar 2 înfrângeri, cel mai bun start de sezon din ultimii șapte ani.

Mai mult, Dinamo are cel mai bun atac din Liga 1, alături de CFR Cluj.

„A fost un an intens. Nu am încetat niciun moment să cred în mine. Când am venit la club, am știut situația, unde vin, ce trebuie să fac și în timp.

La finalul sezonului trecut am știut că am realizat o chestie bună, a fost greu de izbândit, având în vedere unde eram în decembrie 2023”, a declarat Kopic pentru gsp.ro.