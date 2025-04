Dinamo - Craiova 0-2. Mirel Rădoi (44 de ani), tehnicianul oltenilor, a vorbit despre victoria de pe Arena Națională.

Craiova a câștigat derby-ul cu Dinamo, însă Rădoi evită să vorbească despre titlu. Antrenorul din Bănie a explicat de ce preferă să nu se uite la clasament și de ce a ales să tragă linie după primele 6 runde din play-off.

Dinamo - Craiova. Rădoi: „Securizăm locul 3, apoi vorbim de titlu”

„ Nu mă lăsați și pe mine să nu mă uit pe clasament până trec primele 6 etape. Îmi aduceți aminte câte puncte sunt, câte avem. (n.r. - râde). Eu nu mă uit, voi îmi spuneți. Am încercat să vorbesc despre un calup de 6 etape pentru ca noi să încercăm să ne concentrăm pe fiecare meci în parte și să încercăm să ne securizăm locul 3.

Dacă am fi riscat să vorbim de la începutul play-off-ului că sunt 10 partide și le câștigăm pe toate, asta era ușor, dar nu vedeam pericolul din spate. Pentru mine asta e important. Când securizezi o poziție și nu mai ai presiunea celor din spate, ai un avantaj din punct de vedere moral. De asta am ales 6 etape. Noi încercăm să securizăm locul 3 și vedem după meciul cu U Cluj cum stăm și ce poziție putem să atacăm”, a spus Mirel Rădoi.

Rădoi: „Era doar o chestiune de timp până reușeam să marcăm”

Tehnicianul a vorbit și despre evoluția elevilor săi și consideră că echipa sa a dominat-o pe Dinamo.

„A fost o partidă echilibrată, dar pe care noi am dominat-o. Am început foarte bine, singura problemă pe care am avut-o în prima repriză, și le-am spus-o la pauză, este că am avut o posesie lentă. Am dominat adversarul teritorial și pozițional. Am arătat mult mai bine în repriza a doua. De pe bancă am simțit că era doar o chestiune de timp până marcăm.

Dinamo, în primele 45 de minute, a avut o singură situație, șutul lui Perica. În mare parte, nu cred că putem contesta echipa care a dominat și care a câștigat meciul.

Am văzut cele două lucruri pe care le văzusem și cu FCSB, atitudine și determinare. După aceea, tot ce aduce fiecare în plus însumează spiritul de echipă, iar pentru mine asta e important. Doar așa putem scoate în evidență jucătorii foarte valoroși pe care îi avem. Prin munca echipei apare Mitriță, apare Baiaram și apoi pot să apară și alți jucători”, a spus Mirel Rădoi.

Laude pentru Mitriță și Baiaram

Rădoi n-a fost mirat de golurile spectaculoase reușite de vedetele echipei, Mitriță și Baiaram, care au rezolvat meciul cu Dinamo.

„Pentru mine, golurile lui Mitriță și Baiaram sunt normale. Baiaram ajunge foarte ușor la finalizare. De câte ori reușim să-l eliberăm pe Mitriță între linii, e greu pentru fundaș să-l oprească unu contra unu, dar și pentru portar. El face acea preluare foarte scurtă și imediat pendulează și șutează.

Practic, au o secundă și jumătate să reacționeze. Eu știu ce înseamnă genul ăsta de jucător. Am evoluat împotriva lui Ribery, Del Piero, pur și simplu nu apuci să deschizi gura și au apucat să dea la poartă. Dacă reușim să-l eliberăm între linii și să-i aducem mai aproape de poartă pe Safira și pe Baiaram, ei pot decide meciul împotriva oricărui adversar”, a explicat Rădoi.

