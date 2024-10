DINAMO - FCSB. Andrei Nicolescu (47 de ani), administratorul special de la Dinamo, a vorbit despre meciul cu FCSB din Cupa României.

Oficialul „câinilor” se așteaptă la o asistență mai scăzută față de meciul din campionat, pierdut de Dinamo, scor 0-2.

Un nou episod al derby-ului Dinamo- FCSB se va derula, miercuri, 30 octombrie, cu începere de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Înaintea primului derby cu FCSB din acest sezon, Dinamo avea doar două înfrângeri în primele 12 etape, ambele în deplasare. (2-3, cu CFR Cluj și 0-1, cu U Cluj).

Așteptările erau mari ținând cont de evoluțiile bune ale echipei lui Zeljko Kopic, însă alb- roșiii nu s-au putut ridica la nivelul meciului, terminând partida doar cu un singur șut pe poartă.

DINAMO- FCSB. Andrei Nicolescu: „Deocamdată nu suntem la nivelul celor de la FCSB”

Într-o intervenție telefonică la emisiunea Digi Sport Special, Andrei Nicolescu a recunoscut superioritatea campioanei în meciul din campionat.

„Am avut posesie, dar nu am avut forță. Deocamdată nu suntem la nivelul celor de la FCSB. În momentul în care am reușit să ieșim din presing nu am ales cele mai bune opțiuni.

E primul meci în care noi nu am dat ceea ce puteam și nu am arătat ca o echipă care putea câștiga meciul”.

Totodată, Nicolescu a vorbit despre alegerea ca meciul să aibă loc pe Arena Națională, însă a transmis că se așteaptă ca numărul spectatorilor să fie mai redus din cauza rezultatului negativ din campionat.

„Este un eveniment care merită un stadion de asemenea anvergură pentru toți suporterii. Din cauza rezultatului (n.r. 0-2 din campionat) o să fie 15.000 - 20.000 de suporteri, dar merită, deoarece este un stadion care poate da o experiență fanilor și jucărilor”

4 ani a trecut de la ultimul succes a lui Dinamo în fața FCSB

Andrei Nicolescu: „Degeaba facem declarații războinice”

Oficialul „câinilor” a vorbit și despre următorul meci de campionat, cu Hermannstadt.

„Abordăm toate meciurile la victorie. Jucătorii și staff-ul au o listă cu puncte și cu țintele pentru anul acesta, sper să îndeplinim cele mai multe dintre ele.

Ține foarte multe de cum ne prezentăm, degeaba facem declarații războinice dacă noi nu reușim să punem în teren ce am declarat”

