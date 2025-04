Derby de 5 stele Dinamo - FCSB, prin ochii unui influencer englez cu milioane de vizualizări: „Asta mi-a plăcut foarte mult”

La Dinamo - FCSB, disputat pe 30 martie și încheiat 1-2, a asistat și celebrul vlogger Kyle Mattison, care deține contul de Instagram „The Padded Seat” (n.r. în traducere „Scaunul Tapițat”, cu referire la fotoliile VIP din stadioane)

El a fost invitat de clubul Dinamo la derby

Britanicul din Portsmouth merge pe stadioane din toată lumea și le evaluează în funcție de ospitalitate, mâncare, zona VIP și ca valoare de ansamblu.

Derby-ul României i-a produs o impresie bună și i-a acordat un rating de 5 stele.

Acesta a avut bilet în zona VIP, care costă 80 de euro (400 de lei) și a prezentat întreaga experiență: sosirea la stadion, meniul de la protocol, experiența de fan - spectatorii își pot face poze cu trofeul Superligii și cu tricouri retro ale „câinilor”, programul de meci, violonista Jana Čeklanović, care a întreținut atmosfera înainte de fluierul de start, scenografii și atmosferă.

„Am mers în România, pentru a evalua ospitalitatea de la derby-ul Dinamo București - FCSB, în Superligă. Meciul s-a jucat pe Arena Națională din București.

Am urcat scările pe covorul roșu, ne-au fost scanate biletele și am primit brățările VIP Experience. Am avut mâncarea inclusă și am ales pui teriyaki, legume și cartofi, care au fost gustoase.

A fost și un open bar. Înainte de meci și la pauză, zona era foarte populată. Am mâncat și desert, prăjitură cu ciocolată și plăcintă cu mere.

Mi-a plăcut foarte mult că era o expoziție de tricouri retro, lângă covorul roșu ce ducea spre tribună.

Pe fotoliu mă aștepta și un program de meci. O violonistă a întreținut atmosfera înainte de start, apoi fanii gazdelor au preluat controlul cu o scenografie impresionantă.

Biletele au costat 80 de euro de persoană. Salutări ambelor galerii, atmosfera a fost grozavă!”, a povestit Kyle în clipul respectiv.

The Padded Seat, specializat în review-uri VIP pe stadioane

Vloggerul britanic a postat primul video de pe stadion în ianuarie 2022, când a făcut un review care a adunat 1,5 milioane de vizualizări.

Asta i-a dat încrederea de a continua review-urile din Anglia și apoi din toată lumea, transformând totul într-o afacere extrem de profitabilă.

„Oferim recenzii sincere și captivante despre ospitalitate și bilete premium, ajutând fanii să găsească cele mai bune experiențe.

Creștem rapid și devenim site-ul de bază pentru accesarea pachetelor de ospitalitate prin agenți și revânzători autorizați”, scrie pe site-ul thepaddedseat.co.uk.

