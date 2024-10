DINAMO - FCSB 0-2. Zeljko Kopic (47 de ani) a vorbit despre înfrângerea echipei sale din Derby de România.

Tehnicianul i-a lăudat pe rivalii de la FCSB și consideră că diferența dintre cele două formații nu a fost una foarte mare.

Dinamo a pierdut derby-ul cu marea rivale, însă Kopic consideră că echipa sa are ce învăța după acest eșec: „O lecție bună”.

Dinamo - FCSB. Zeljko Kopic: „Nu suntem atât de departe de ei”

„Am început meciul bine, am controlat jocul, nu i-am lăsat să aibă șanse înaintea golului. La noi, ultima pasă și șutul nu au fost bune. Apoi a venit golul de 0-1. Apoi, FCSB a fost foarte stabilă în apărare.

La pauză, am discutat de tactică, de atitudine, de energie. Am început repriza secundă bine. În unele momente am pierdut stabilitatea jocului. Ne-am asumat mai multe riscuri și a căzut al doilea gol, iar jocul s-a încheiat. A fost o bună lecție acest meci.

FCSB are jucători puternici, experimentați, dar în Europa creează mai multe situații de gol, sunt mai periculoși. Experiența din cupele europene i-a ajutat, dar noi nu suntem atât de departe de ei.

Ultima pasă, ultimul șut, ultimul dribling nu au fost bune. În fața unei echipe puternice e greu să-ți creezi multe ocazii”, a spus Zeljko Kopic la conferința de presă.

VIDEO. Dinamo - FCSB: supergolul marcat de Bîrligea