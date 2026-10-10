Ce au strigat fanii lui Dinamo  Măsuri întârziate la Sf. Gheorghe. Jocul s-a oprit abia la al treilea val de scandări xenofobe și obscene
foto: Sport Pictures
Superliga

Ce au strigat fanii lui Dinamo Măsuri întârziate la Sf. Gheorghe. Jocul s-a oprit abia la al treilea val de scandări xenofobe și obscene

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 10.10.2026, ora 11:47
alt-text Actualizat: 10.10.2026, ora 11:47
  • SEPSI - DINAMO 0-2. Suporterii lui Dinamo au scandat în repetate rânduri un mesaj cu caracter xenofob și vulgar la adresa comunității maghiare, în timpul partidei cu Sepsi Sfântu Gheorghe.
  • Arbitrul a întrerupt jocul abia după a treia repetare a scandării. Incidentul s-a petrecut în minutul 83 al meciului.
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Scandarea conține o insultă vulgară și termenul peiorativ „bozgor”, folosit pentru a-i jigni pe etnicii maghiari.

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Ce au strigat fanii lui Dinamo la Sf. Gheorghe

Mesajul nu a vizat doar echipa adversă sau suporterii acesteia, ci a făcut referire explicită la identitatea etnică.

„Ole, ole, ole, ole, să-ți dăm la m**e, bozgore!”, au strigat fanii dinamoviști. Mesajul a fost repetat de mai multe ori, înainte ca arbitrul Viorel Flueran să oprească partida.

Deși mesajul a fost repetat în mod repetat, arbitrul a decis să întrerupă jocul abia după a treia scandare.

Ulterior, Viorel Flueran l-a chemat pe căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, și i-a cerut să discute cu suporterii pentru ca aceștia să înceteze.

Partida a fost întreruptă aproximativ două minute, apoi a fost reluată.

Nu este primul episod de xenofobie la meciurile lui Dinamo

Incidentul de la Sfântu Gheorghe nu este singular. La partida Csikszereda – Dinamo, suporterii bucureșteni au provocat un alt episod de acest fel, iar arbitrul a întrerupt jocul în minutul 29, după scandări xenofobe.

În urma acelui meci, Dinamo a fost amendată cu 7.500 de lei de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal.

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