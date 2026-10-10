Ce au strigat fanii lui Dinamo  Măsuri întârziate la Sf. Gheorghe. Jocul s-a oprit abia la al treilea val de scandări xenofobe și obscene

SEPSI - DINAMO 0-2. Suporterii lui Dinamo au scandat în repetate rânduri un mesaj cu caracter xenofob și vulgar la adresa comunității maghiare, în timpul partidei cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

Suporterii lui Dinamo au scandat în repetate rânduri un mesaj cu caracter xenofob și vulgar la adresa comunității maghiare, în timpul partidei cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Arbitrul a întrerupt jocul abia după a treia repetare a scandării. Incidentul s-a petrecut în minutul 83 al meciului.

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Scandarea conține o insultă vulgară și termenul peiorativ „bozgor”, folosit pentru a-i jigni pe etnicii maghiari.

Ce au strigat fanii lui Dinamo la Sf. Gheorghe

Mesajul nu a vizat doar echipa adversă sau suporterii acesteia, ci a făcut referire explicită la identitatea etnică.

„Ole, ole, ole, ole, să-ți dăm la m**e, bozgore!”, au strigat fanii dinamoviști. Mesajul a fost repetat de mai multe ori, înainte ca arbitrul Viorel Flueran să oprească partida.

Deși mesajul a fost repetat în mod repetat, arbitrul a decis să întrerupă jocul abia după a treia scandare.

Ulterior, Viorel Flueran l-a chemat pe căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, și i-a cerut să discute cu suporterii pentru ca aceștia să înceteze.

Partida a fost întreruptă aproximativ două minute, apoi a fost reluată.

Nu este primul episod de xenofobie la meciurile lui Dinamo

Incidentul de la Sfântu Gheorghe nu este singular. La partida Csikszereda – Dinamo, suporterii bucureșteni au provocat un alt episod de acest fel, iar arbitrul a întrerupt jocul în minutul 29, după scandări xenofobe.

În urma acelui meci, Dinamo a fost amendată cu 7.500 de lei de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal.

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