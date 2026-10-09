SEPSI - DINAMO 0-2. Partida de la Sfântu Gheorghe a fost întreruptă preț de două minute din cauza scandărilor xenofobe venite dinspre galeria „câinilor”.

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Totul s-a petrecut în mintutul 83, atunci când „centralul” Viorel Flueran s-a văzut nevoit să întrerupă jocul.

SEPSI - DINAMO 0-2 . Partida întreruptă pentru scandări xenofobe! Gestul făcut de Laszlo Dioszegi

Acesta l-a chemat pe Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, și i-a cerut să meargă la galerie pentru a-i îndemna pe ultrași să înceteze scandările xenofobe, existând riscul ca meciul să fie oprit definitiv.

Suporterii s-au calmat în cele din urmă, iar apoi au început să scandeze „România, România”. Viorel Flueran a dat drumul la joc, după aproximativ două minute.

Înainte ca jocul să fie oprit, camerele TV l-au surprins pe Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, care gesticula din tribune și le făcea semn jucătorilor antrenați de Ovidiu Burcă să iasă de pe teren.

Nu este prima dată în acest sezon când un meci al lui Dinamo este oprit pentru un astfel de episod regretabil. S-a mai întâmplat și la partida cu Csikszereda, scor 3-1, în etapa #9.

VIDEO. Golul marcat de Martin Pascual în Sepsi - Dinamo 0-2

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