„Și sângele strămoșilor voștri...” VIDEO: Fanii lui Dinamo au afișat tricolorul și un mesaj special, dar au fost și protagoniștii unui episod regretabil
Scandări xenofobe în Csikszereda - Dinamo/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

„Și sângele strămoșilor voștri...” VIDEO: Fanii lui Dinamo au afișat tricolorul și un mesaj special, dar au fost și protagoniștii unui episod regretabil

alt-text Alexandru Smeu , Ioana Mihalcea
alt-text Publicat: 11.09.2026, ora 23:20
alt-text Actualizat: 11.09.2026, ora 23:31
  • CSIKSZEREDA - DINAMO. Partida de la Miercurea Ciuc a fost oprită timp de câteva momente pentru scandări xenofobe ale fanilor bucureșteni.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În minutul 29, la scorul de 1-1, arbitrul George Roman a întrerupt partida și i-a chemat pe Raul Opruț și Lorand Paszka, cei doi căpitani, la mijlocul terenului.

Scandal la masa presei! VIDEO: Conflict între analiștii lui Dinamo și oficialii de la Csikszereda  » Lucrurile au fost la un pas să degenereze
Citește și
Scandal la masa presei! VIDEO: Conflict între analiștii lui Dinamo și oficialii de la Csikszereda » Lucrurile au fost la un pas să degenereze
Citește mai mult
Scandal la masa presei! VIDEO: Conflict între analiștii lui Dinamo și oficialii de la Csikszereda  » Lucrurile au fost la un pas să degenereze

Scandări xenofobe la Csikszereda - Dinamo

„Centralul” le-a explicat situația fotbaliștilor, în timp ce crainicul stadionului i-a rugat pe suporterii lui Dinamo să oprească derapajele și i-a avertizat că partida poate fi întreruptă din nou dacă acestea continuă.

Jocul a fost reluat după aproximativ un minut.

Se întâmplă niște chestiuni cu suporterii lui Dinamo, care scandează aceleași prostii care se scandează încontinuu când se joacă împotriva lui Csikszereda sau a lui Sepsi. Dacă suporterii lui Dinamo simt că echipa are prea multe puncte, pot să continue așa, nu e nicio problemă. Bogdan Cosmescu, comentator al partidei la Prima Sport

„Și sângele strămoșilor voștri a fost vărsat pentru aceeași Românie”

Spre finalul partidei, ultrașii din PCH și Peluza Sud Dinamo s-au ridicat și au lipit pe scaune cartoane albastre, galbene și roșii, formând tricolorul României.

Aceștia au afișat și un banner cu mesajul „Și sângele strămoșilor voștri a fost vărsat pentru aceeași Românie”.

Citește și

Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
dinamo rasism scandari xenofobe csikszereda
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:56
Mai grav decât s-a crezut Alexandru Musi va fi supus unei intervenții chirurgicale! Nicolescu a spus cât va lipsi jucătorul lui Dinamo
Mai grav decât s-a crezut Alexandru Musi va fi supus unei intervenții chirurgicale! Nicolescu a spus cât va lipsi jucătorul lui Dinamo
00:42
Explicațiile lui Bellaarouch VIDEO: Discuție cu antrenorul de portari, după golul primit cu Csikszereda
Explicațiile lui Bellaarouch VIDEO: Discuție cu antrenorul de portari, după golul primit cu Csikszereda
23:37
„Departe de ceea ce vrem” Nuno Campos, după ce Dinamo a învins-o și pe Csikszereda: „Am fost destul de clar cu asta”
„Departe de ceea ce vrem” Nuno Campos,  după ce Dinamo a învins-o și pe Csikszereda: „Am fost destul de clar cu asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Top stiri
Scandal la masa presei! VIDEO: Conflict între analiștii lui Dinamo și oficialii de la Csikszereda  » Lucrurile au fost la un pas să degenereze
Superliga
11.09
Scandal la masa presei! VIDEO: Conflict între analiștii lui Dinamo și oficialii de la Csikszereda » Lucrurile au fost la un pas să degenereze
Citește mai mult
Scandal la masa presei! VIDEO: Conflict între analiștii lui Dinamo și oficialii de la Csikszereda  » Lucrurile au fost la un pas să degenereze
Gest rar întâlnit in Superliga FOTO. Ce s-a întâmplat înainte de Farul - UTA Arad
Superliga
11.09
Gest rar întâlnit in Superliga FOTO. Ce s-a întâmplat înainte de Farul - UTA Arad
Citește mai mult
Gest rar întâlnit in Superliga FOTO. Ce s-a întâmplat înainte de Farul - UTA Arad
Mai grav decât s-a crezut Alexandru Musi va fi supus unei intervenții chirurgicale! Nicolescu a spus cât va lipsi jucătorul lui Dinamo
Superliga
11.09
Mai grav decât s-a crezut Alexandru Musi va fi supus unei intervenții chirurgicale! Nicolescu a spus cât va lipsi jucătorul lui Dinamo
Citește mai mult
Mai grav decât s-a crezut Alexandru Musi va fi supus unei intervenții chirurgicale! Nicolescu a spus cât va lipsi jucătorul lui Dinamo
Dl. Ciucu e pus iar în situația să țină toată bolta cerească pe umerii săi, ca blestematul titan Atlas. De data asta, la Podul Constanța
B365
10.09
Dl. Ciucu e pus iar în situația să țină toată bolta cerească pe umerii săi, ca blestematul titan Atlas. De data asta, la Podul Constanța
Citește mai mult
Dl. Ciucu e pus iar în situația să țină toată bolta cerească pe umerii săi, ca blestematul titan Atlas. De data asta, la Podul Constanța

Echipe/Competiții

fcsb 94 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 29 rapid 14 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Diverse
10.09

A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”

Citește mai mult
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share