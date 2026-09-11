CSIKSZEREDA - DINAMO. Partida de la Miercurea Ciuc a fost oprită timp de câteva momente pentru scandări xenofobe ale fanilor bucureșteni.

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În minutul 29, la scorul de 1-1, arbitrul George Roman a întrerupt partida și i-a chemat pe Raul Opruț și Lorand Paszka, cei doi căpitani, la mijlocul terenului.

Scandări xenofobe la Csikszereda - Dinamo

„Centralul” le-a explicat situația fotbaliștilor, în timp ce crainicul stadionului i-a rugat pe suporterii lui Dinamo să oprească derapajele și i-a avertizat că partida poate fi întreruptă din nou dacă acestea continuă.

Jocul a fost reluat după aproximativ un minut.

Se întâmplă niște chestiuni cu suporterii lui Dinamo, care scandează aceleași prostii care se scandează încontinuu când se joacă împotriva lui Csikszereda sau a lui Sepsi. Dacă suporterii lui Dinamo simt că echipa are prea multe puncte, pot să continue așa, nu e nicio problemă. Bogdan Cosmescu, comentator al partidei la Prima Sport

„Și sângele strămoșilor voștri a fost vărsat pentru aceeași Românie”

Spre finalul partidei, ultrașii din PCH și Peluza Sud Dinamo s-au ridicat și au lipit pe scaune cartoane albastre, galbene și roșii, formând tricolorul României.

Aceștia au afișat și un banner cu mesajul „Și sângele strămoșilor voștri a fost vărsat pentru aceeași Românie”.

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