Dinamo, primită cu torțe  „Câinii” au fost motivați de fani cu o atmosferă superbă la Sibiu

Dinamo joacă sâmbătă de la ora 19:00 la Sibiu, cu Hermannstadt, în etapa a 14-a din Liga 1

„Câinii” au ajuns azi în Ardeal și au avut parte de o primire senzațională înainte de partida în care caută primul succes în deplasare din acest sezon

Dinamo a organizat o întâlnire cu suporterii la un hotel din oraș, iar fanii prezenți în număr mare au venit cu torțe și fumigene, creând o atmosferă impresionantă.

Jucătorii lui Zeljko Kopic au fost entuziasmați de primire și le-au mulțumit suporterilor.

Aceștia au făcut poze și au dialogat apoi cu favoriții lor, iar în incinta hotelului a fost deschis și un punct de vânzare cu produsele oficiale ale clubului.

Fanii lui Dinamo vor umple arena din Sibiu

Dinamo a primit întreaga peluză oaspete pe Stadionul Municipal din Sibiu, așa cum se întâmplă de obicei.

Fanii vor umple cele 3 sectoare, mai sunt sub 300 de bilete disponibile, care cel mai probabil se vor epuiza până mâine.

Zeljko Kopic are aproape tot lotul la dispoziție mâine. Va absenta Dennis Politic, suspendat după ce a încasat un cartonaș galben cu FCSB.

Imagini senzaționale cu fanii dinamoviști la Sibiu

Meci special pentru Raul Opruț

Fundașul lui Dinamo revine la Sibiu ca adversar:

„Va fi un meci mai special cu Hermannstadt, pentru că mă întorc pe terenul unde am debutat în prima ligă din România, unde am jucat 4 ani. Am mulți prieteni apropiați acolo, mă voi bucura să-i revăd.

Dar e un meci important pentru noi, ca echipă. Suntem motivați, în fotbal, la câteva zile distanță poți arăta că a fost doar un pas greșit. Trebuie să dăm mai mult în ofensivă și să ne facem jocul.”, a declarat Opruț, înaintea meciului.