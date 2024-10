Kopic, mesaj pentru jucători  Antrenorul lui Dinamo spune unde s-a făcut diferența în derby-ul cu FCSB + Vrea să plece cu 3 puncte de la Sibiu

Zeljko Kopic (47 de ani), antrenorul lui Dinamo, spune că jucătorii săi au reușit să treacă peste înfrângerea suferită în fața rivalei FCSB.

Tehnicianul pune presiune pe echipa sa înainte de partida cu FC Hermannstadt din etapa #14 a Ligii 1: „Aștept să se ridice la un alt nivel”.

HERMANNSTADT - DINAMO se va disputa sâmbătă, de la ora 19:00, și va fi transmis în liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamo a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie în Liga 1, însă duelul de la Sibiu se anunță a fi, cel puțin pe hârtie, mai ușor pentru „câini”.

Zeljko Kopic, despre înfrângerea cu FCSB: „Am ratat ocazia de a-i pedepsi”

Antrenorul croat s-a declarat mulțumit de evoluția jucătorilor săi în derby-ul cu FCSB, însă spune că aceștia nu au profitat de erorile comise de fundașii rivalei.

„Am fost dezamăgiţi 2-3 zile de rezultatul din derby (0-2 cu FCSB - n.r.), am vorbit mult, am analizat ceea ce s-a întâmplat pentru a înţelege unde am greşit şi pentru a ne îmbunătăţi jocul în următoarele meciuri.

Din punct de vedere tactic, am avut multe momente bune contra celor de la FCSB, ne-am creat situaţii de gol, am controlat jocul, însă nu am avut o evoluţie bună în ultimii 30-35 de metri. Am ratat ocazia de a-i pedepsi pentru unele greşeli pe care le-au făcut în defensivă.

Dar, după cum am spus, muncim pentru a regla lucrurile şi a ne îmbunătăţi jocul în perspectiva partidei cu Hermannstadt”, a declarat Kopic, citat de digisport.ro.

Zeljko Kopic prefațează meciul cu Hermannstadt: „Aştept o reacţie bună a jucătorilor”

FC Hermannstadt a înregistrat trei înfrângeri drastice la rând (1-4 cu Petrolul, 0-4 cu Sepsi și 0-3 cu Buzău), iar Kopic spune că sibienii au probleme în defensivă și că se așteaptă ca jucătorii săi să profite de această situație.

„Suntem într-o formă bună, ne-am antrenat bine şi suntem pregătiţi de meci.

FC Hermannstadt a avut unele probleme în partidele precedente, în special în defensivă, deşi sezonul trecut sibienii au practicat un fotbal foarte bun.

Însă cunosc această echipă, îl cunosc şi pe antrenor şi sunt sigur că vor fi cu atât mai motivaţi să joace împotriva noastră.

Din partea noastră aştept o reacţie bună a jucătorilor după înfrângerea din derby-ul cu FCSB, să se ridice la un alt nivel şi să câştigăm toate cele 3 puncte”, a mai spus croatul.