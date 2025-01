Ori de câte ori un om din fotbal se plânge că „sportul rege” nu e încurajat de guverne i se poate aminti ce s-a întâmplat luni, 20 ianuarie 2025.

SUA s-a retras din Organizația Mondială a Sănătății (OMS), dar în același timp președintele SUA a lăudat FIFA.

Gianni Infantino, președintele FIFA, a fost printre invitații de onoare la inaugurarea mandatului noului președinte al SUA, Donald Trump.

„Ce onoare și privilegiu incredibil este pentru FIFA și pentru mine, în calitate de președinte, să fim recunoscuți de președintele SUA, Donald J. Trump, în timpul discursului său la mitingul victoriei de la Washington DC”, a spus președintele FIFA, Gianni Infantino.

O clasă de moguli politici, economici, tehnologici e decisă să schimbe lumea

Șeful FIFA a reacționat astfel după ce Donald Trump pomenise în discursul său Campionatul Mondial, pe care SUA, Canada și Mexic îl vor organiza în 2026.

„Aș dori să-i mulțumesc președintelui Trump, cu care mă leagă o mare prietenie, și să-l asigur că, împreună, vom face nu numai America măreață din nou, ci și întreaga lume”, a spus Infantino, citat de The Athletic, site-ul de sport al ziarului The New York Times.

Nu e nimic greșit în a încuraja sportul și fotbalul. Dimpotrivă. Dar e frapantă comparația dintre privilegiul simbolic acordat FIFA și unele dintre noile direcții ale „guvernării mondiale”. Spunem „guvernare mondială” nu doar pentru că deciziile de la Washington vor avea efecte pe glob, ci și pentru că o clasă de moguli politici, economici, tehnologici și, iată, șefi din lumea sportului, e decisă să schimbe lumea.

Sportul a evoluat pe măsură ce lumea a evoluat. În 1904, la fondare, FIFA avea 8 membri, iar prima ediție de Campionat Mondial, cea din Uruguay 1930, a adus pe stadioane 13 echipe, printre care și România, unde selecționerul a fost și comentator radio.

FIFA n-a construit drumuri în Asia și Africa

Astăzi, FIFA are 211 țări membre, iar începând cu Mondialul din 2026 la turneul final se vor alinia 48 de formații.

Tot acest progres a fost posibil pentru că lumea întreagă a agreat reguli ale dreptului internațional și nu arbitrariul forței celui puternic.

FIFA n-a construit drumuri în Asia și Africa, n-a derulat programe gratuite de tratament și vaccinare în țările cele mai vulnerabile, astfel încât până și ele și-au permis să adere la lumea fotbalului. Dar FIFA a beneficiat, pentru că acolo au crescut echipe, fotbaliști talentați, s-a extins numărul suporterilor.

Campanie de vaccinare organizată de OMS în Africa FOTO Imago

Nimic nu s-ar fi făcut fără munca oamenilor din acele țări și fără ajutorul statelor dezvoltate și al organizațiilor hulite, precum ONU, a cărei parte este OMS. Un concept astăzi arătat cu degetul, globalizarea, a schimbat fața planetei. Cu exagerările iminente, cu derapajele uneori grave ale woke, lumea de azi e complet schimbată, într-un timp scurt, raportat la scara istoriei.

Cât despre Organizația Mondială a Sănătății, generații întregi de femei și bărbați din țările sărace s-au născut și au trăit în condiții mai bune. Programe, la bugetul cărora SUA au contribuit cel mai mult, s-au derulat vreme de decenii și au ajutat enorm. 1 miliard de oameni, conform studiilor, beneficiază astăzi de o asistență medicală mai bună, conform studiilor ONU, pe baza programelor derulate de OMS.

Poate că o donație de la FIFA ar fi un început

Dar nu doar locuitorii din țările sărace au fost ajutați. Moduri de viață și de muncă, socotite secole drept reguli de neschimbat, au fost zdruncinate prin programele OMS, în folosul a miliarde de oameni.

Un singur exemplu: un program al Organizației Mondiale a Sănătății a identificat, de peste un deceniu, că aproape un 1.000.000 de oameni pe an mor, în toată lumea, cu atac cerebral sau infarct, din cauza muncii în exces. Statele și companiile au fost obligate să ia măsuri în favoarea angajaților.

Tot acest sistem complex, la care au lucrat generații de doctori, personal medical mediu, voluntari, chimiști, specialiști în sănătatea publică și oameni de știință, este astăzi în pragul dizolvării, dacă nu va găsi o cale de finanțare. Poate că o donație de la FIFA ar fi un început.