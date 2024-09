Săgeți spre Storck Dorinel Munteanu a reacționat după problema cu porțile de la Galați: „Românisme”

Dorinel Munteanu (56 de ani) a transmis că echipa sa nu le-a dat nici o șansă celor de la Sepsi, în meciul câștigat de Oțelul, scor 2-0, în etapa #8 din Liga 1.

Golurile Oțelului au fost marcate de Alexandru Pop (22, 42).

La finalul partidei cu Sepsi, Dorinel Munteanu a tras primele concluzii, după ce echipa sa își continuă parcursul pozitiv din acest sezon.

Dorinel Munteanu: „Nu am dat nici o șansă adversarului”

Antrenorul Oțelului s-a declarat mulțumit de jocul prestat de jucătorii săi, inclusiv cei care au intrat de pe bancă. De asemenea, a transmis că a luat în ultima clipă decizia de a începe cu Alexandru Pop în primul „11”.

„ Fără nicio modestie, nu am dat nicio şansă adversarului. Dar acest joc se încheie, avem o pauză, trebuie să ne pregătim.

Reîncepem cu triplă grea, Buzău, CFR şi Dinamo, şi vrem să obţinem cât mai multe puncte.

Am fost agresivi azi, băieţii au înţeles ce vreau de la ei, la Ploieşti am fost puţin apatici. Astăzi au respectat ce am discutat cu ei.

L-am preferat pe Alex Pop în ultima clipă, a fost cu succes, a marcat două goluri meritate. Trebuie să-i felicit. Dacă am fost nemulțumit de unii în trecut, azi şi-au făcut datoria”, a declarat Dorinel Munteanu la Prima Sport.

Dorinel Munteanu: „Românisme, nu-i frumos”

Tehnicianul gălățenilor a avut și un mesaj pentru antrenorul celor de la Sepsi, cel care a observat cu câteva minute înainte de startul partidei o problemă la porțiile de pe teren, care erau mai mici decât prevede regulamentul.

„Am vorbit foarte puțin la începutul jocului cu Bernd Storck. Am auzit că au fost ceva incidente cu poarta. Românisme. Nu știu de ce a apelat la acest lucruri. Nu mă interesează acest aspect. Nu e frumos”.

Totodată, „Munti” a anunțat că Oțelul va căuta să mai aducă jucători până la finalul perioadei de transferuri: