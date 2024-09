Dorinel Munteanu a oferit o explicație halucinantă după ce și-a vărsat furia pe David Maftei

Antrenorul Oțelului a spus că fotbalistul „nu s-a uitat în ochii lui” și poate trebuia să fie și mai dur cu el.

David Maftei a declarat după meci că antrenorul i-ar fi cerut să facă mai mult în teren și că gestul antrenorului îl motivează și mai tare.

Dorinel Munteanu, după ce și-a bruscat jucătorul: „Trebuia să fiu mai dur”

Dorinel Munteanu a oferit explicații incredibile după ce l-a tras de guler pe puștiul David Maftei.

„Regulile sunt reguli la mine, când îi fac observație, trebuie să se uite la mine. Maftei a avut trei greșeli de plasament. Poate trebuia să fiu și mai dur cu el.

Este foarte greu ce fac eu aici, să mă chinui cu jucători care nu au bunul simț să se uite la mine. Nu îmi este rușine să îi atenționez și mai dur. Eu sunt antrenorul.

Poate am sărit calul, însă jucătorii trebuie să respecte sarcinile, nu sunt antrenor de paie sau antrenor care primește telefoane din tribune. De ce nu se vorbește despre penalty, care a fost foarte clar?”, a declarat Dorinel Munteanu la PrimaSport

Ce a declarat David Maftei

„Știți cum este dânsul, mi-a spus să fac mai mult, mai mult. Dar nu este nicio problemă, suntem obișnuiți cu asta. N-a fost nimic.

Ne simțim foarte bine, ne ține în priză tot meciul, ne simțim foarte bine.

Am muncit mult, am făcut o primă repriză bună, eu cred că am dominat, am fost peste ei, dar din păcate a fost doar un rezultat de egalitate, a spus Maftei la Prima Sport