Dorinel Munteanu (56 de ani) a vorbit despre înfrângerea suferită chiar la debutul pentru formația covăsneană.

Denis Haruț (26 de ani) și Florin Ștefan (28 de ani) l-au apărat pe Roland Niczuly (29 de ani) după gafa făcută la primul gol.

Sepsi Sfântu Gheorghe a pierdut contra lui FC Hermannstadt scor 0-2, într-un meci din play-out-ul din Liga 1, etapa #2.

Hermannstadt ocupă prima poziție din play-out, cu 25 de puncte, iar covăsnenii se află pe locul 9, cu doar 21 de puncte.

Sepsi - Hermannstadt 0-2 . Dorinel Munteanu: „Voi redresa echipa”

„Am văzut cu toții ce s-a întâmplat. Am început jocul foarte bine, am avut o ocazie foarte mare, prin Coman, am început să ne impunem jocul.

Prima repriză a fost o repriză a cadourilor, pentru că Hermannstadt nu ne-a pus probleme decât pozițional. Au marcat două goluri pe greșelile noastre.

Atitudinea trebuie schimbată. A fost un moment greu, dar asta nu mă sperie, mă ambiționează, mă face să fiu mai bun. Trebuie să obținem maximum de puncte posibile, mai sunt șapte meciuri.

Băieții trebuie să înțeleagă că trebuie să facem mult mai mult pentru a ieși din această pasă neagră”, a spus tehnicianul, la Prima Sport.

Îmi pare rău pentru toți suporterii echipei Sepsi, dar voi redresa echipa, pentru că am încredere în băieți. Am avut ocazii de a marca, dar nu am reușit. Încă nu funcționează ceea ce le-am transmis băieților din punct de vedere al jocului Dorinel Munteanu

Coechipierii i-au luat apărarea lui Niczuly

Echipa lui Marius Măldărășanu a reușit să deschidă scorul în minutul 23, profitând de o gafă a portarului Niczuly.

Portarul a prins prost o centrare, dar a scăpat mingea din brațe, iar Ionuț Stoica a fost pe fază și a împins-o în plasă.

Florin Ștefan, fundașul celor de la Sepsi, susține că vina a fost a întregii echipe.

„Cred că e o înfrângere dureroasă, jucăm pe teren propriu, trebuia să ne facem jocul. Cred că au avut o atitudine mai bună, dar asta nu scuză prestația noastră.

De la următorul meci trebuie să ne schimbăm cu toții atitudinea. Nu contează că a greșit, toți am pierdut, nu a pierdut el meciul ”, a declarat fundașul.

Și Denis Haruț, celălalt fundaș din apărarea lui Dorinel Munteanu, a vorbit despre gafa colegului său, pe care voia să îl ajute cu golurile marcate.

Ne pare rău că nu am reușit să întoarcem scorul, voiam să-l ajutăm să nu simtă aceste (n.r. - goluri)... Jucăm unul pentru toți și toți pentru unul, și doar așa putem ieși din această situație Denis Haruț

Haruț a recunoscut jocul slab al echipei, dar a evidențiat impactul lui Dorinel Munteanu.

„A fost un meci în care Hermannstadt a jucat foarte bine, a pasat foarte bine, așa s-a scris istoria jocului. Cred că orice echipă care este într-o pasă proastă suferă la un anumit moment.

Problema e că trebuie să avem mai multă încredere, să fim mai curajoși, pentru că vedem și noi – toate echipele sunt bune, toate joacă fotbal.

Mister (n.r. - Dorinel Munteanu) a venit, am încercat să facem ceea ce am lucrat cu el, ne pare rău că nu ne-a ieșit la meci, dar sperăm să reușim să adunăm puncte și să ieșim din această pasă proastă.

Principalul obiectiv este să câștigăm play-out-ul. Suntem într-un moment prost, dar asta nu înseamnă că nu o să ne revenim, trebuie să fim curajoși”, a mai spus Haruț.