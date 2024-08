Căpitan în premieră  Jucătorul care va purta banderola la Dinamo, în meciul cu Rapid: „Poate din afară pare  neașteptat ”

Rapid - Dinamo se joacă mâine seară de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Eddy Gnahore, mijlocașul lui Dinamo, crede că detaliile vor decide derby-ul din Giulești

Căpitanul din acest sezon, Dennis Politic, e accidentat și va reveni abia peste o lună, iar vice-căpitanul desemnat este Gnahore. Acesta va prelua în premieră banderola din primul minut, în Giulești.

„Nu știu dacă voi fi căpitan, n-am vorbit cu antrenorul. Dar dacă nu e Dennis și eu sunt al doilea căpitan, presupun că eu voi fi”, a spus francezul de 30 de ani, la conferința de presă de azi.

Gnahore: „Cine va comite cele mai puține erori se va impune”

„Știu importanța derby-ului, ne pregătim, suntem concentrați, simțim presiunea, dar vom încerca să luăm cele 3 puncte .

Ei sunt într-o situație dificilă, dar motivația e alta în astfel de meciuri. Nu contează ce au făcut până acum, sunt 90 de minute de luptă și cine e mai bun câștigă.

Cred că detaliile vor decide meciul. Mici greșeli, tactice, tehnice, pe care nu le poți prevedea, poți doar să te pregătești la maximum pentru a le evita. Cine va comite cele mai puține erori se va impune.

E un meci în deplasare, știu că va fi diferit, dar suntem pregătiți, asta am făcut toată săptămâna. Am lucrat și mental. Ca fotbalist trebuie să fii gata să joci sub presiune, acasă, în deplasare, în fața propriilor fani, a rivalilor…

Vom da totul să-i facem pe suporterii noștri fericiți ”, a declarat Gnahore, care a vorbit și despre punctele forte ale adversarei:

„Papeau e un jucător periculos, cu abilități tehnice, atacantul, Rrhamani, a marcat multe goluri sezonul trecut, au o extremă bună, i-am uitat numele. Dar nu trebuie să ne concentrăm doar pe unii dintre ei și să îi omitem pe alții, ar fi o greșeală”.