Charalambous caută soluții Antrenorul lui FCSB, despre meciul cu CFR: „N-o să spun niciodată că sunt mulțumit cu un egal”. Ce spune despre Crețu

FCSB - CFR Cluj 1-1. Elias Charalambous (44 de ani) a oferit primele reacții după egalul contra formației din Gruia.

Tehnicianul cipriot nu este mulțumit de egal, dar pune situația pe seama eliminării lui Tănase și a oboselii de după meciul cu Manchester United.

Cu această remiză, FCSB rămâne la două puncte în spatele liderului U Cluj, cu 6 etape rămase din sezonul regular.

FCSB - CFR Cluj 1-1. Charalambous: „N-o să spun niciodată că sunt mulțumit cu un egal”

„Niciuna dintre echipe n-a avut ocazii clare în prima parte, am controlat în general meciul, am avut posesie mai bună.

În a doua repriză a fost destul de asemănător, ei au dat gol după una dintre puținele și micile greșeli pe care le-am făcut.

După ce am rămas în 10, după ce am avut și acel meci greu la mijlocul săptămânii, totul a devenit și mai greu pentru noi. N-o să spun niciodată că sunt mulțumit după un egal, dar asta este.

Trebuie să găsim soluții și pentru meciul cu Petrolul, ne lipsesc jucători importanți, dar asta facem tot timpul, găsim soluții”, a declarat Charalambous după meci, pentru Prima Sport.

Charalambous, despre Stoian, Ngezana și Crețu

Antrenorul campioanei e încântat de jocul tânărul de la Farul și laudă efortul lui Crețu, în ciuda vârstei sale, 36 de ani. În plus, speră ca accidentarea lui Ngezana să nu fie gravă.

„Partea bună este că Ngezana ne-a informat foarte repede și am făcut schimbarea, vom vedea mâine cum este.

Pe Stoian îl știam de la Farul, a arătat că are calitate, e clar că este un jucător care ne va ajuta.

Vârsta nu contează în fotbal, am spus de multe ori că Vali Crețu este un exemplu pentru generațiile următoare. Dacă te antrenezi în fiecare zi așa cum face Crețu, nu ai cum să nu ajungi la performanță.

N-ar fi logic dacă n-am fi obosiți, au încercat să dea tot ce pot. După meciul cu United, după ce rămâi în inferioritate, e normal ce s-a întâmplat, dar ei au dat totul ”, a mai explicat antrenorul lui FCSB.

VIDEO. Golul marcat de Louis Munteanu în FCSB - CFR Cluj 1-1