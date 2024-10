Nervozitate la FCSB  Întrebarea care l-a iritat pe Charalambous înaintea derby-ului cu Rapid

FCSB - Rapid. Elias Charalambous a dat semne de nervozitate la conferința de presă după ce a fost întrebat care este atmosfera în lotul campioanei după înfrângerea cu Glasgow Rangers

Derby-ul etapei a 14-a din Liga 1 va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1, duminică, 27 octombrie, de la ora 21:00.

Elias Charalambous a vorbit, sâmbătă, despre meciul cu Rapid, dar și despre înfrângerea usturătoare din Scoția, 0-4 cu Rangers.

„Aceste meciuri sunt foarte frumoase, în special pentru fani. Cu siguranță, va fi un meci greu, vom merge să câștigăm meciul din mai multe motive.

Băieții mei sunt gata să dea totul și ca să câștigăm cele trei puncte și să ne facem fanii fericiți.

Cum este atmosfera la echipă după eșecul cu Rangers? După o înfrângere, vrem să ne recuperăm cât mai bine posibil, dar nu trebuie să uităm ce am făcut în campionat. Știu că întrebările voastre sunt formulate într-un mod negativ, dar noi vedem pozitiv lucrurile.

În sensul că în campionat trecem printr-un moment foarte bun, desigur, nu ne place să pierdem, dar asta face parte din joc. Cel mai bun mod de a ne reveni este să jucăm un nou meci”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă.

FCSB, doi ani fără victorie într-un derby cu Rapid. Charalambous: „Asta e doar statistică”

Ultima victorie înregistrată de FCSB într-un derby cu rivala Rapid a fost pe 6 noiembrie 2022, scor 3-1. Cordea, Compagno și Octavian Popescu au înscris atunci pentru echipa lui Becali, iar pentru giuleșteni marca Dugandzic.

Pentru Elias Charalambous, statistica nu reprezintă un factor important.

„Este o ocazie de a repara statistica împotriva derby-urilor cu Rapid? Dacă ne luăm după istorie, nu am fost campioni 8 ani și am câștigat titlul. Ați zis că nu ne-am dus în grupele Europa League de mulți ani și ne-am dus anul acesta. Nu am câștigat Supercupa, acum am obținut și acest trofeu.

Astfel de lucruri sunt doar pentru statistică și atât.