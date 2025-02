Atacantul bosniac Elvir Koljic, 29 de ani, de la Universitatea Craiova, a semnat cu Rapid București pentru un an și jumătate, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon

Koljic a fost dorit și de FCSB, dar nu s-a înțeles cu formația campioană asupra contractului

Koljic la Rapid: Universitatea Craiova și Rapid au anunțat mutarea

„OFICIAL | Elvir Koljic a fost transferat definitiv astăzi la FC Rapid 1923.

168 de meciuri, 46 de goluri marcate, 17 pase decisive în toate competițiile pentru Universitatea Craiova, reușind să își treacă în palmares Cupa și SuperCupa în tricoul alb-albastru al Științei.

Îi mulțumim „Dragonului” nostru pentru toate momentele speciale, pentru toate meciurile în care a ridicat tribunele în picioare prin reușitele sale.

Îi dorim mult succes în carieră și suntem siguri că va rămâne toată viața unul dintre noi”, a scris Universitatea Craiova pe Facebook.

Nu obligăm pe nimeni să vină aici, nu am nicio informație în acest sens (n.r. despre transferul lui Koljic la Rapid) și n-am nimic de spus. Dacă vom găsi un jucător mai bun decât ce avem acum, e binevenit, dacă nu, nu. Când e ceva oficial, veți afla Elias Charalambous, imediat după Petrolul - FCSB 0-0

„E unul dintre cei mai buni atacanți din campionat”

„Sunt foarte bucuros că am ajuns în Giulești și abia aștept să ne vedem pe teren! Forza Rapid!” , a fost prima declarație dată de Koljic, după ce a semnat contractul cu Rapid.

Elvir e Rapidist ⚽️🇱🇻🇱🇻🇱🇻 Posted by FC Rapid 1923 on Thursday 6 February 2025

Și acționarul minoritar al giuleștenilor, Victor Angelescu, a vorbit despre mutare.

„Aveam nevoie de un atacant cât mai repede. Burmaz s-a accidentat și va lipsi 1-2 săptămâni, mai e doar Ankeye.

Am aflat azi dimineață că s-au împotmolit discuțiile lui cu FCSB, am trimis oferta către Craiova, ne-am înțeles cu clubul, apoi cu Elvir și am semnat în seara asta.

Are vizita medicală făcută. Are clauze în contract, va mai avea câteva controale, dar nu cred să apară vreo problemă.

Dacă e bine fizic, e unul dintre cei mai buni atacanți din campionat. Sperăm să fie sănătos și să dea cât mai multe goluri pentru Rapid ”, a spus Angelescu la Digi Sport Special.

De ce a picat transferul lui Koljic la FCSB

GOLAZO.ro a scris azi despre faptul că Elvir Koljic a ajuns joi în București, pentru a efectua vizita medicală în vederea transferului la FCSB, dar discuțiile s-au blocat.

Marți, Gigi Becali anunțase că a bătut palma atât cu Universitatea Craiova, cât și cu jucătorul: 200.000 de euro pentru clubul patronat de Mihai Rotaru și un salariu de 20.000 de euro pe lună pentru Koljic.

Atacantul bosniac a și ajuns în București, pentru a efectua pe parcursul zilei de astăzi vizita medicală.

Între timp însă, discuțiile s-au blocat, fiindcă inițial, înțelegea prevedea ca Elvir Koljic să aibă un contract de un an și jumătate, cu posibilitate de prelungire.

Având în vedere situația lui medicală, cu multe accidentări suferit în ultimii ani, FCSB n-a mai fost de acord cu această propunere, ci dorea o clauză prin care poate renunța la el la finalul acestui sezon, în cazul în care nu va fi mulțumit de randamentul lui.

Implicit, nici suma de 200.000 de euro pentru Craiova nu mai stătea în picioare, ci era condiționată de rămânerea lui Koljic și dincolo de sezonul în curs.

Schimbarea de contract propusă de FCSB n-a fost pe placul fotbalistului și nu a fost acceptată nici de conducerea Universității Craiova.

Elvir Koljic (29 de ani) era în ultimele 6 luni de contract cu Universitatea Craiova, club la care a venit în vara lui 2018.

Atunci, oltenii l-au cumpărat de la FK Krupa, în schimbul a 450.000 de euro.

Perioada de transferuri în Liga 1 e deschisă până pe 10 februarie.