Elvir Koljic (29 de ani), atacantul Rapidului, a povestit de ce nu a mai ajuns în tabăra FCSB și a semnat, în schimb, cu formația din Giulești.

Elvir Koljic a transmis că în timpul vizitei medicale, a fost pus de către oficialii FCSB să facă un RMN, care a durat, în schimb, trei ore, ceea ce l-a deranjat pe atacant și a ales să nu mai semneze cu roș-albaștrii

De ce nu a mai semnat Elvir Koljic cu FCSB

„Am fost în RMN și am stat în RMN în jur de 3 ore. Îți dai seama că nici mie nu mi-a convenit. Am făcut glezna, la care era normal să fac RMN, și acolo unde am făcut ruptura la tendon.

Nu știu de ce s-a făcut atâta RMN, nici mie nu mi-a convenit, m-a deranjat. Dar asta e, am trecut, eu consider că asta e cea mai bună soluție pentru mine, că am ajuns la Rapid”, a spus atacantul Rapidului.

Elvir Koljic a reușit să marcheze primul gol pentru Rapid, în ultima etapă, împotriva Farului, partidă câștigată de giuleșteni cu scorul de 3-1.

800 de mii de euro valorează bosniacul, conform transfermarkt.com

Elvir Koljic: „Domnul Rotaru voia să mă trimită împrumut, chiar dacă eram în ultimele 6 luni de contract”

Bosniacul a dezvăluit că patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, și-ar fi dorit să-l trimită împrumut pe atacant, cu toate că acesta intra în ultimele 6 luni de contract și ar fi putut să semneze o înțelegere valabilă cu începutul sezonului viitor.

„Au fost oferte, domnul Rotaru a spus că vrea să mă trimită împrumut 6 luni, eu am zis: «OK, dar nu știu cum vă convine vouă să mă trimiteți împrumut când eu mai am 6 luni de contract».

După a fost vorba să mă duc în Bosnia, apoi a venit oferta asta de la FCSB și el a spus că e șansa lui să ia niște bani pentru transfer și eu am zis: «OK, dacă voi ați decis așa, atunci eu mă duc». Și ce s-a întâmplat după e istorie!”, a mai adăugat bosniacul.

Elvir Koljic: „Vreau să-i felicit pe cei de la FCSB pentru ce fac în Europa”

Atacantul de 29 de ani a ținut să-și felicite viitorii adversari pentru rezultatele obținute în Europa League, acolo unde s-au calificat în optimile competiției și vor întâlni Olympique Lyon.

„Vreau să-i felicit pe cei de la FCSB în primul rând pentru ce fac ei în Europa.

Joacă extraordinar, au mulți jucători buni și le doresc multă baftă în Europa, dar în campionat vreau să câștigăm. E un meci normal pentru mine că nu am avut nimic cu ei, a fost doar asta cu vizita medicală ce s-a întâmplat, dar am lăsat și asta în spatele meu și sunt cu gândurile numai la Rapid.

Vreau să marchez, vreau să joc bine, să ajut echipa și pe mine să revin la ce am fost cu golurile și meciurile jucate bine”, a mai precizat Koljic, potrivit fanatik.ro.