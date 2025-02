Farul - Rapid 1-3 Giuleștenii, tot mai aproape de play-off : au egalat-o pe Dinamo în clasament

Farul - Rapid 1-3. Giuleștenii sunt tot mai aproape de play-off.

Dinamo și Rapid sunt acum la egalitate de puncte, cu câte 45, pe locurile 5, respectiv 6.

Mai sunt 2 locuri disponibile în play-off, pentru care se luptă 3 echipe: Dinamo, Rapid și Sepsi. Hermannstadt a ieșit din calcule azi, prin victoria giuleștenilor.

Rapid București a obținut o victorie foarte importantă, luni seară, pe terenul celor de la Farul Constanța, scor 3-1, într-o partidă din etapa #28 din Liga 1.

În urma acestui succes, Rapid s-a distanțat la cinci puncte de principala urmăritoare pentru play-off, Sepsi, ocupanta locului 7, cu două etape rămase de disputat.

Meci spectaculos la Ovidiu

Farul și Rapid au oferit unul dintre cele mai spectaculoase partide din actuala ediție de campionat.

În afara celor patru goluri marcate, au fost numeroase ocazii, printre care și trei bare (două Rapid, una Farul).

Portarii celor două formații, Alexandru Buzbuchi și Mihai Aioani, au fost în formă. Niciunuia dintre goalkeeperi nu i se pot imputa golurile primite.

În prima repriză, Dobre și Alibec și-au trecut numele pe lista marcatorilor.

Echilibrul a fost „deranjat” de către Elvir Koljic, aproape de pauză, când a marcat după un corner excelent executat de Claudiu Petrila.

În actul secund, Farul a intrat motivată să egaleze, însă a lăsat spații, iar Rapid a profitat.

Același Petrila l-a driblat pe Sârbu, care a atins mingea cu mâna în careu, iar Rapid a obținut o lovitură de la 11 metri. Tot el a executat, iar giuleștenii au cimentat victoria.

Un succes foarte important pentru Rapid, care a mai făcut un pas foarte important pentru câștigarea locului de play-off la finalul sezonului regular.

Ce meciuri mai au cele 3 echipe cu șanse la play-off:

Dinamo : Hermannstadt (a), UTA Arad (d)

: Hermannstadt (a), UTA Arad (d) Rapid : FCSB (a), Hermannstadt (d)

: FCSB (a), Hermannstadt (d) Sepsi: CFR (a), Petrolul (d)

Clasament Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1. FCSB 28 52 2. Universitatea Cluj 28 51 3. CFR Cluj 28 50 4. Universitatea Craiova 28 49 5. Dinamo 28 45 6. Rapid 28 45 7. Sepsi 28 40 8. Hermannstadt 28 38 9. Petrolul 28 37 10. Farul Constanţa 28 34 11. UTA Arad 28 33 12. Oţelul Galaţi 28 29 13. Unirea Slobozia 28 26 14. FC Botoşani 28 25 15. Politehnica Iaşi 28 25 16. Gloria Buzău 28 19

Farul Constanța - Rapid București 1-3

Au marcat: Alibec 17 / Dobre 8, Koljic 39, Petrila 69 pen.

Min. 90+4: Final de partidă 1-3!

Min. 87: Schimbare la Rapid: iese Petrila, intră Pop.

Min. 87: Schimbare la Farul: iese Sîrbu, intră Fabinho.

Min. 85: Ocazie Farul! Doicaru șutează din marginea careului, mingea este deviată și aterizează pe bara transversală a lui Aioani.

Min. 81: Dublă schimbare Farul: au ieșit Radaslavescu și Vînă, au intrat Casap și Ciobanu.

Min. 79: Bară, Rapid! Petrila trage la colțul lung, dar nimerește doar stâlpul din stânga lui Buzbuchi.

Min. 75: Dublă schimbare Rapid: ies Dobre și Manea, intră Micovschi și Braun.

Min. 74: Ocazie Farul! Cojocaru trimite din corner direct la colțul scurt, dar Aioani a fost pe fază și a respins.

Min. 72: Schimbare la Farul: iese Dican, intră Doicaru.

Min. 69: Gol Rapid 1-3! Petrila își păstrează calmul de la 11 metri și-l învinge pe Buzbuchi.

Min. 68: Penalty pentru Rapid! VAR-ul a indicat un henț în careu al lui Sîrbu.

Min. 66: Ce șansă! Christensen trage de la 13 metri, dar Țîru respinge de pe linia porții. Rapid cere penalty.

Min. 58: Ocazie Rapid! Christensen șutează pe jos, dar Buzbuchi se întinde și respinge.

Min. 58: Dublă schimbare Rapid: ies Hromada și Koljic, intră Keita și Burmaz.

Min. 54: Încă o șansă uriașă pentru Farul! Alibec scapă singur cu Aioani, îl driblează, însă șutul său din unghi trece pe lângă!

Min. 52: Ocazie monumentală pentru Farul! Aioani iese greșit pe o centrare, scapă mingea în față, de unde Radaslavescu, cu toată poarta în față, trage peste.

Min. 48: Ocazie Farul! Ganea șutează de la 10 metri, dar o face pe lângă. Criză de nervi a lui Cojocaru, care ar fi așteptat o pasă în careu.

Min. 47: Cartonaș galben Rapid! Borza este avertizat pentru un joc periculos. Va fi suspendat pentru etapa viitoare de campionat, contra celor de la FCSB.

Min. 46: A început repriza secundă!

Min. 45+4: Pauză!

Min. 45+3: Ce ocazie! Pașcanu are o acțiune solitară, pătrunde și șutează, dar Buzbuchi respinge foarte bine, în doi timpi.

Min. 45+1: Șansă mare, Farul! Cojocaru centrează, Vînă vine și trage din prima, din 10 metri, dar Aioani are un nou reflex foarte bun, cu piciorul.

Min. 39: Gol Rapid, 1-2! Petrila centrează din corner, Koljic se înalță la prima bară și deviază perfect la colțul lung.

Min. 32: Ocazie mare Rapid! Christensen centrează în fața porții, periculos, Dobre se întinde, însă nu reușește să trimită balonul spre spațiul porții.

Min. 27: Bară, Rapid! Koljic scapă singur cu Buzbuchi și trage la colțul scurt, dar nimerește stâlpul.

Min. 17: Gol Farul, 1-1! Dican aruncă o pasă peste toată apărarea adversă, iar Alibec reia fantastic din voleu, cu stângul, fără șanse pentru Aioani.

Min. 16: Ocazie mare, Farul! Alibec șutează la colțul lung, cu stângul, dar Aioani întinde o mână și respinge fantastic.

Min. 8: Gol Rapid, 0-1! Dobre deschide scorul după ce îi suflă mingea lui Țîru și îl învinge pe Buzbuchi printr-un șut sub bară.

Min. 3: Ionuț Cojocaru scapă singur cu Mihai Aioani, dar asistentul ridică fanionul pentru ofsaid.

Min. 1: A început partida.

Farul Constanța - Rapid București, echipele de start

Farul: 1. Buzbuchi - 22. Sîrbu, 17. Larie, 5. Țîru, 11. Ganea - 80.N. Popescu, 6. Dican, 20. Radaslavescu - 8. Vînă, 9. Cojocaru - 7. Alibec

1. Buzbuchi - 22. Sîrbu, 17. Larie, 5. Țîru, 11. Ganea - 80.N. Popescu, 6. Dican, 20. Radaslavescu - 8. Vînă, 9. Cojocaru - 7. Alibec Rezerve: 68. Ducan - 2. Baptista, 44. Bălașa, 4. Gustavo, 16. Buta, 3. Nunes Junior, 18. Banu, 77. Ciobanu, 23. Casap, 99. Doicaru, 98. Băsceanu, 25. Avramescu

68. Ducan - 2. Baptista, 44. Bălașa, 4. Gustavo, 16. Buta, 3. Nunes Junior, 18. Banu, 77. Ciobanu, 23. Casap, 99. Doicaru, 98. Băsceanu, 25. Avramescu Antrenor: Gheorghe Hagi

Gheorghe Hagi Rapid: 16. Aioani - 23. Manea, 13. Ciobotariu, 5. Pașcanu, 24. Borza - 17. Christensen, 4. Kait, 14. Hromada - 29. Dobre, 10. Petrila - 95. Koljic

16. Aioani - 23. Manea, 13. Ciobotariu, 5. Pașcanu, 24. Borza - 17. Christensen, 4. Kait, 14. Hromada - 29. Dobre, 10. Petrila - 95. Koljic Rezerve : 1. Stolz - 22. Săpunaru, 21. Ignat, 47. Braun, 19. Onea, 8. Grameni, 18. Keita, 28. Gojkovic, 55. Pop, 7. Micovschi, 30. Ankeye, 11. Burmaz

: 1. Stolz - 22. Săpunaru, 21. Ignat, 47. Braun, 19. Onea, 8. Grameni, 18. Keita, 28. Gojkovic, 55. Pop, 7. Micovschi, 30. Ankeye, 11. Burmaz Antrenor : Marius Șumudică

: Marius Șumudică Arbitru: Marian Barbu / A1: Ovidiu Artene, A2: Imre Bucsi

/ Arbitru VAR: Ovidiu Hațegan, Arbitru VAR: Mihăiță Necula

La meci e prezent și patronul giuleștenilor, Dan Șucu. Omul de afaceri a fost în tribună sâmbătă și la cealaltă echipă pe care o deține, Genoa, care a pierdut cu Inter, 0-1.

Marius Șumudică: „Rapid o comitea, de data aceasta am profitat”

Marius Șumudică a încasat un galben în meciul cu Botoșani, încheiat 1-0 pentru giuleșteni, și va vedea din tribune meciul cu Farul.

Astfel, tehnicianul de 53 de ani speră să profite de pasul greșit al lui Dinamo și să se aproprie de rivali.

„Nu pot să ies din carapacea omului care face calcule. Tot timpul mă gândesc, vom vedea ce se întâmplă cu Petrolul, cu Sepsi, dar cel mai important e ce facem noi.

Rapidul, când avea șansa să împiedice celelalte echipe să facă puncte, o comitea. De data aceasta, am profitat de rezultatele negative ale celor care erau în spatele nostru.

Burmaz a făcut antrenament, e apt, face parte din lot, e un jucător important pentru noi, revine și sper să ne ajute, să marcheze.

E incredibil, mă uit la antrenament ce execuții are și ce poate să facă, dar când începe jocul... Cred că presiunea și vârsta”, a zis Șumudică la conferința de presă premergătoare partidei cu Farul Constanța.

Gică Hagi: „Trebuie să facem un meci complet”

Gică Hagi a prefațat meciul cu Rapid, a recunoscut puterea giuleștenilor și speră ca elevii săi să se ridice la importanța partidei.

„După ultimele două meciuri în care am marcat și nu am primit gol, avem un moral bun, sperăm să facem un meci mare acasă cu Rapid, o echipă care are un lot foarte valoros.

Au un antrenor foarte experimentat, este o echipă bine pusă la punct și asta am cunoscut-o în tur la ei acasă, când ne-au surprins prin tot ce au făcut.

Am suferit o înfrângere categorică, trebuie să facem un meci mai complet din toate punctele de vedere, atât ofensiv, cât și defensiv.

Adversarul știe să joace fotbal și întotdeauna poate să te lovească și să marcheze. Sperăm să fim inspirați în ce facem, în deciziile pe care le luăm, să prindem o zi bună, jucătorii noștri să aibă un randament bun ”, a spus tehnicianul Farului.