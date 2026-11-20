România va întâlni Estonia, la final de martie 2027, în barajul de menținere-promovare în Liga B din Nations League.

Barajul se va disputa în dublă manșă. Turul va avea loc pe 27 martie 2027, de la ora 19:00, în Estonia, în timp ce returul este programat pe 30 martie 2027, de la ora 21:45, pe Arena Națională.

Pe hârtie, estonii sunt de 6 ori mai puțin valoroși decât tricolorii, însă un singur om din primul 11 provine din campionatul eston, restul din toată Europa, inclusiv din campionate foarte tari.

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Raportat la cota de piață cumulată a jucătorilor din loturile echipei naționale, România ar trebui să nu-și facă nici un fel de probleme înainte dublei cu Estonia, din barajul în care ne disputăm evitarea retrogradării în lume a treia.

Atenție la Estonia! De unde vine primul 11: Bundesliga, Belgia, Championship și campioana Elveției

Conform site-ului transfermarkt, suntem de circa 6 ori mai valoroși.

România are un lot evaluat la 110-115 milioane de euro, în vreme ce Estonia atinge cel mult 19-20 de milioane de euro.

Totuși, o comparație între noi și ei, realizată exclusiv pe numele echipelor de club de la care provin jucătorii, nu mai conține o disproporție atât de mare.

Așa a arătat 11-le de start al Estoniei la ultimul meci, cu Bulgaria, meci câștigat cu 2-1

Estonia are un singur titular din campionatul intern, unul care e foarte slab: pe jucătorul de bandă dreapta, Peetson, de la Levadia Tallin. În rest, toți ceilalți oameni de bază vin de la echipe din Europa. Iar unii dintre ei chiar din campionate de top.

Un an a trecut de la ultima înfrângere suferită de Estonia într-un meci oficial: 1-4 cu Norvegia, în deplasare, în preliminariile CM. De atunci, estonii au jucat 8 meciuri, două în Cupa Baltică și 6 în Nations League, iar palmaresul e de 5 succese și 3 remize

Portarul e cel mai valoros: Hein apără poarta lui Werder Bremen, echipă care e în top 5 în clasamentul Bundesligii.

Ca și România, care are doi dintre jucătorii importanți dintr-un eșalon secund al unei țări din Top 5, așa e și Estonia: 3 dintre titulari provin din Championship, Zweite Bundesliga și Ligue 2.

Alți doi oameni de bază sunt de la campioana en-titre a Elveției, Thun, care joacă pe tabloul principal din Conference League, la fel ca Universitatea Craiova, echipă de la care naționala noastră are doi oameni în primul 11.

Fostul rapidist Kait, dar și Patrik Kristal (are doar 19 ani și e deținut de FC Koln) sunt în lotul lui Thun.

Cum arată primul 11 al Estoniei prin prisma cluburilor la care evoluează jucătorii

Werder Bremen - Gent, Halmstad, Bochum - Levadia Tallin, Thun, Trencin, Portsmouth, Kilmarnock - Thun, St. Etienne

Cum arată primul 11 al României, tot raportat la cluburile de la care vin jucătorii

Legia Varșovia - Lincoln, Fiorentina, Bristol City - Rayo Vallecano, AEK Atena, U Craiova, Alanyaspor, U Craiova - PSV, Sassuolo

Top 5 cei mai valoroși fotbaliști ai Estoniei

Karl Hein, portar, 24 de ani (Werder Bremen) - cotă 4.000.000 euro

portar, 24 de ani (Werder Bremen) - cotă 4.000.000 euro Maksim Paskotsi , fundaș central, 23 de ani (Gent) - 3.500.000

, fundaș central, 23 de ani (Gent) - 3.500.000 Rocco Shein , mijlocaș central, 23 de ani (Portsmouth) - 2.300.000

, mijlocaș central, 23 de ani (Portsmouth) - 2.300.000 Mattias Kait, mijlocaș central, 28 de ani (Thun) - 1.200.000

mijlocaș central, 28 de ani (Thun) - 1.200.000 Marten-Chris Paalberg, atacant, 18 ani (St. Etienne) - 700.000

* cotații conform transfermarkt

Top 5 cei mai valoroși fotbaliști ai României

Rațiu , fundaș dreapta, 28 ani - 24.000.000 euro

, fundaș dreapta, 28 ani - 24.000.000 euro Drăgușin , fundaș centra, 24 ani - 16.000.000

, fundaș centra, 24 ani - 16.000.000 Man , atacant, 28 ani - 12.000.000

, atacant, 28 ani - 12.000.000 I. Radu , portar, 29 ani - 10.000.000

, portar, 29 ani - 10.000.000 L. Munteanu, atacant, 24 ani - 5.000.000

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