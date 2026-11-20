- România va întâlni Estonia în barajul pentru menținerea în Liga B din Liga Națiunilor.
Barajul se va disputa în dublă manșă. Turul va avea loc pe 27 martie 2027, de la ora 19:00, în Estonia, în timp ce returul este programat pe 30 martie 2027, de la 21:45. România va juca manșa decisivă pe Arena Națională.
România - Estonia, în barajul pentru menținerea în Liga B din Liga Națiunilor
Ultimii în grupa B4, „tricolorii” vor întâlni Estonia, selecționată ce a încheiat pe locul 2 în grupa C4.
Până în acest moment, cele două naționale s-au confruntat în două meciuri oficiale, ambele în calificările pentru Cupa Mondială din 2014. România s-a impus de fiecare dată cu scorul de 2-0.
13:25 Dueluri șoc în sferturi
- Spania - Franța
- Olanda - Portugalia
- Norvegia- Anglia
- Belgia - Germania
Câștigătoarea duelului Olanda - Portugalia va juca în semifinale cu învingătoarea dintre Spania - Franța.
În cealalată semifinale se vor înfrunta câștigătoarea dintre Norvegia- Anglia, respectiv Belgia - Germania.
13:20 Au fost stabilite și barajele pentru menținere/promovare în Liga A
- Bosnia - Danemarca
- Irlanda - Croația
- Ungaria - Serbia
- Slovenia - Țara Galilor
13:14 România - Estonia, în barajul din Liga Națiunilor
Selecționata antrenată de Gică Hagi va întâlni Estonia în barajul de menținere în barajul pentru menținerea în Liga Națiunilor.
Cum arată programul complet al barajului de menținere/ promovare în Liga B
- Cipru - Macedonia de Nord
- Insulele Feroe - Georgia
- Estonia - România
- Belarus - Israel
13:05 UEFA prezintă procedura tragerii la sorți
Adrien Silva, câștigător al EURO 2016 alături de naționala Portugaliei, va extrage echipele.
13:00 A început tragerea la sorți
Știre inițială
România îşi află adversarul din barajul de Liga Națiunilor
Astfel, „tricolorii” vor putea întâlni una dintre naționalele care au încheiat pe locul 2 în fiecare grupă a Ligii C: Belarus, Insulele Feroe, Cipru și Estonia.
Barajul de menținere/promovare va avea loc în martie 2027 și se va juca în dublă manșă (25/27 martie turul, 28/30 martie returul).
Selecționata antrenată de Gică Hagi va disputa meciul decisiv pe teren propriu.
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Tot în cadrul tragerii la sorți vor fi stabilite sferturile și meciurile din semifinalele Ligii Națiunilor. Doar primele două clasate din fiecare grupă a Ligii A au ajuns în această fază.
Cum arate urnele pentru tragerea la sorți
Urna 1
- Franța
- Anglia
- Portugalia
- Germania
Urna 2
- Belgia
- Spania
- Norvegia
- Olanda