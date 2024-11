Sepsi OSK - Gloria Buzău 2-0. Eugen Neagoe (57 de ani), antrenorul oaspeților, a fost extrem de furios pe jucătorul său Diego Ferraresso (32 de ani).

Ambele goluri au fost provocate de gafele jucătorului bulgar.

Sepsi a reușit să învingă Gloria Buzău, cu scorul de 2-0, în etapa #17, din Superligă. Pentru covăsneni a marcat: Isnik Alimi, în minutul 18, din lovitură de la „11” metri și Oberlin, două minute mai târziu.

Eugen Neagoe: „Diego Ferraresso trebuia schimbat după 15 minute”

Insuccesul echipei sale l-a deranjat foarte rău pe antrenorul buzoienilor, iar la finalul partidei, a evidențiat prestația proastă a lui Diego Ferraresso:

„Ar trebui să se facă un serial cu noi. Dacă facem asemenea greșeli... Ferraresso a avut mingea la picior și a făcut penalty. A jucat foarte slab, bine, toți am fost modești.

Am dus mingea în fața porții, dar nu pot să intru eu pe teren ca să o băgăm în poartă.

Pe Ferraresso trebuia să-l schimb în minutul 15, dar până s-a încălzit Denis Dumitrașcu a trebuit să amânăm schimbarea”.

Eugen Neagoe: „Trebuie să facem schimbări în iarnă”

Eugen Neagoe a cerut transferuri în perioada de mercato din iarnă, dacă echipa sa vrea să se salveze de la retrogradare:

„Va trebui și în iarnă să se facă transferuri. Eu când am venit aici echipa era pe ultimul loc, am avut o reacție bună, dar am revenit tot acolo. Așa nu se poate merge la infinit. Nu i-am jignit, le-am spus realitatea băieților în vestiar. Se pot schimba foarte multe lucruri rapid”.

În urma acestui insucces, Gloria Buzău a ajuns la a patra partidă consecutivă fără gol marcat, după:

0-1 vs. UTA Arad

0-1 vs CFR Cluj

0-2 vs. Petrolul Ploiești

Echipa din Buzău cade pe ultimul loc în Superligă, cu 13 puncte, din 17 partide, iar, de cealaltă parte, Sepsi OSK urcă pe loc de playoff, cu 25 de puncte.