Fabio Cannavaro (53 de ani) a numit echipele care îi pot pune probleme lui Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), în lupta pentru titlu.

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Fostul campion mondial cu Italia în 2006 susține că AS Roma și Como sunt principalele contracandidate ale lui Inter în goana spre un nou Scudetto. Cannavaro nu le exclude nici pe Napoli sau Juventus.

Fabio Cannavaro: „Cred că Roma și Como, în special, vor pune probleme Interului”

„Inter este înaintea celorlalți. E ca o navă de luptă. Când Chivu face schimbări, spui: «Uau, tipul ăsta poate fi titular oriunde, dar, iată, vine de pe bancă». Au câștigat și nu sunt mulțumiți. Și-au completat și mai mult lotul. Pentru mine, sunt înaintea tuturor.

Como și Roma joacă și încântă, sunt diferițe, dar se vor lupta, mereu în căutarea spectacolului. Gasperini este extraordinar, ca Roma lui: de înaltă calitate, agresiv peste tot. E o luptă bărbat la bărbat tot timpul, nu te lasă să respiri, nici măcar nu te lasă să gândești, nu ai timp.

Iar Como-ul lui Fabregas este poate cel mai modern. Nu mai poate fi considerat o surpriză. Como a investit atât de mult și a făcut-o cu pricepere și viziune. Vor fi protagoniști.

Cred că Roma și Como, în special, vor pune probleme Interului. Trebuie ținut cont de forța lor, atât tehnică, cât și mentală. Totuși, suntem abia în a șasea etapă a campionatului, merită să ne amintim. Nu aș vrea ca acest detaliu să fie trecut cu vederea.

Napoli are jucători de top, și îl are și pe Allegri, o persoană de top. L-am întâlnit recent și este întotdeauna cel mai amabil. A avut probleme, dar știe ce să facă. Și apoi adăugați și Juventus, pe care Spalletti o va readuce la gloria de odinioară.

Luciano este un inovator neobosit, îți oferă întotdeauna ceva în plus. Și mă aștept la același lucru acum. Are nevoie de timp”, a declarat Cannavaro, citat de gazzeta.it.

Ca jucător, Cannavaro a câștigat de două ori titlul cu Juventus, în sezoanele 2004–2005 și 2005–2006, însă ambele trofee au fost revocate în urma scandalului de corupție Calciopoli, care a dus și la retrogradarea torinezilor în Serie B, în 2006.

În acest moment, AS Roma este lider în Serie A, cu 13 puncte, la egalitate cu Inter și Lazio, după primele 5 etape.

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