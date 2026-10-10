Kopic a spart gheața în Polonia Prima victorie pe banca lui Wieczysta Cracovia! Croatul a văzut meciul din tribună
Zeljko Kopic/ Foto: IMAGO
Campionate

Kopic a spart gheața în Polonia Prima victorie pe banca lui Wieczysta Cracovia! Croatul a văzut meciul din tribună

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.10.2026, ora 11:48
alt-text Actualizat: 10.10.2026, ora 11:48
  • Zeljko Kopic (49 de ani) a obținut prima victorie pe banca celor de la Wieczysta Cracovia.
  • Echipa fostului antrenor de la Dinamo s-a impus, scor 3-0, în confruntarea cu Wisla Plock, din etapa #10 a campionatului din Polonia.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pauza internațională pare să-i fi priit lui Zeljko Kopic. După cinci meciuri fără victorie cu tehnicianul croat pe bancă, Wieczysta Cracovia a spart gheața.

„Ce observați la el?” VIDEO. Dinamovistul care l-a cucerit pe Panduru: „E ceva din cale afară! Așa trebuie să faci”
Citește și
„Ce observați la el?” VIDEO. Dinamovistul care l-a cucerit pe Panduru: „E ceva din cale afară! Așa trebuie să faci”
Citește mai mult
„Ce observați la el?” VIDEO. Dinamovistul care l-a cucerit pe Panduru: „E ceva din cale afară! Așa trebuie să faci”

Zeljko Kopic, prima victorie pe banca celor de la Wieczysta Cracovia

Brazilianul Lucas Piazon (32 de ani) a deschis scorul în duelul cu Wisla Plock în minutul 34.

Gruparea condusă de fostul antrenor al lui Dinamo a mai marcat de două ori în repriza secundă prin Lisandro Semedo (30 de ani). Atacantul din Capul Verde și-a trecut numele pe tabela de marcaj în minutele 68 și 90+6.

Pentru Kopic, victoria cu Wisla Plock reprezintă o gură mare de oxigen. În acest moment, Wieczysta Cracovia a ieșit din zona roșie și ocupă locul 14, cu 8 puncte, după 9 meciuri jucate.

Florentin Petre: „Această victorie este un cadou pentru noi”

Kopic a fost suspendat la duelul cu Wisla Plock, după roșul primit etapa trecută, în remiza, 2-2, cu Widzew Lodz.

Astfel, locul său pe bancă a fost luat de Florentin Petre, antrenorul secund al echipei, cu care croatul a colaborat și la Dinamo.

La finalul partidei cu Wisla Plock „Piticul” a oferit și o primă reacție:

„Această victorie este un cadou pentru noi. Munca grea a dat roade”, a declarat Petre, citat de lovekrakow.pl.

Cât despre colaborarea cu Zeljko Kopic, el a afirmat: „Avem o relație foarte bună, lucrăm împreună de trei ani. Ne înțelegem din priviri, iar asta se reflectă în joc”.

Wieczysta Cracovia nu are prea mult timp de odihnă. Luni are programat duelul cu Katowice, o restanță din etapa #3.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Tăiere uriașă din bugetul UE, anunțată sâmbătă. Care e poziția României
Tăiere uriașă din bugetul UE, anunțată sâmbătă. Care e poziția României
Tăiere uriașă din bugetul UE, anunțată sâmbătă. Care e poziția României
polonia Florentin Petre zeljko kopic Wieczysta Cracovia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:07
Becali a făcut circ la stadion VIDEO. S-a urcat pe mașină, ca-n „vremurile bune”. Nemulțumit de meci: „Ce să facă Reghe?”
Becali a făcut circ la stadion VIDEO. S-a urcat pe mașină, ca-n „vremurile bune”. Nemulțumit de meci: „Ce să facă Reghe?”
00:45
Vinicius, gest șocant FOTO. Starul lui Real Madrid a luat „roșu” direct. Trei coechipieri l-au ținut! Ce s-a întâmplat
Vinicius, gest șocant FOTO. Starul lui Real Madrid a luat „roșu” direct. Trei coechipieri l-au ținut! Ce s-a întâmplat
01:19
Reghe i-a epuizat VIDEO. Târnovanu și Muhar suferă după sosirea noului antrenor: „Cele mai grele săptămâni din viața mea”
Reghe i-a epuizat VIDEO. Târnovanu și Muhar suferă după sosirea noului antrenor: „Cele mai grele săptămâni din viața mea”
00:16
„Trebuie să discut cu jucătorii” Reghecampf a identificat marea problemă a „noii” FCSB: „Va trebui să lucrăm la asta”
„Trebuie să discut cu jucătorii” Reghecampf a identificat marea problemă a „noii” FCSB: „Va trebui să lucrăm la asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Top stiri
Becali a făcut circ la stadion VIDEO. S-a urcat pe mașină, ca-n „vremurile bune”. Nemulțumit de meci: „Ce să facă Reghe?”
Superliga
00:07
Becali a făcut circ la stadion VIDEO. S-a urcat pe mașină, ca-n „vremurile bune”. Nemulțumit de meci: „Ce să facă Reghe?”
Citește mai mult
Becali a făcut circ la stadion VIDEO. S-a urcat pe mașină, ca-n „vremurile bune”. Nemulțumit de meci: „Ce să facă Reghe?”
De-asta nu mai joacă Man Antrenorul lui PSV a explicat de ce l-a „abandonat” pe român pe banca de rezerve
Stranieri
10.10
De-asta nu mai joacă Man Antrenorul lui PSV a explicat de ce l-a „abandonat” pe român pe banca de rezerve
Citește mai mult
De-asta nu mai joacă Man Antrenorul lui PSV a explicat de ce l-a „abandonat” pe român pe banca de rezerve
Alcaraz, schimbare de look! FOTO+VIDEO. A atras toate privirile la Shanghai: „Îi stă bine cu orice”. Ce explicație a oferit
Tenis
10.10
Alcaraz, schimbare de look! FOTO+VIDEO. A atras toate privirile la Shanghai: „Îi stă bine cu orice”. Ce explicație a oferit
Citește mai mult
Alcaraz, schimbare de look! FOTO+VIDEO. A atras toate privirile la Shanghai: „Îi stă bine cu orice”. Ce explicație a oferit
VIDEO | PS6, despre copacul căzut pe Iuliu Maniu, care a zdrobit 4 mașini și un scuter. “Regretăm pagubele, nu era uscat, suntem la zi cu tăierile pentru care avem avize”
B365
10.10
VIDEO | PS6, despre copacul căzut pe Iuliu Maniu, care a zdrobit 4 mașini și un scuter. “Regretăm pagubele, nu era uscat, suntem la zi cu tăierile pentru care avem avize”
Citește mai mult
VIDEO | PS6, despre copacul căzut pe Iuliu Maniu, care a zdrobit 4 mașini și un scuter. “Regretăm pagubele, nu era uscat, suntem la zi cu tăierile pentru care avem avize”

Echipe/Competiții

fcsb 49 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 11 rapid 5 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share