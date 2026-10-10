Zeljko Kopic (49 de ani) a obținut prima victorie pe banca celor de la Wieczysta Cracovia .

. Echipa fostului antrenor de la Dinamo s-a impus, scor 3-0, în confruntarea cu Wisla Plock, din etapa #10 a campionatului din Polonia.

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Pauza internațională pare să-i fi priit lui Zeljko Kopic. După cinci meciuri fără victorie cu tehnicianul croat pe bancă, Wieczysta Cracovia a spart gheața.

Zeljko Kopic, prima victorie pe banca celor de la Wieczysta Cracovia

Brazilianul Lucas Piazon (32 de ani) a deschis scorul în duelul cu Wisla Plock în minutul 34.

Gruparea condusă de fostul antrenor al lui Dinamo a mai marcat de două ori în repriza secundă prin Lisandro Semedo (30 de ani). Atacantul din Capul Verde și-a trecut numele pe tabela de marcaj în minutele 68 și 90+6.

Pentru Kopic, victoria cu Wisla Plock reprezintă o gură mare de oxigen. În acest moment, Wieczysta Cracovia a ieșit din zona roșie și ocupă locul 14, cu 8 puncte, după 9 meciuri jucate.

Florentin Petre: „Această victorie este un cadou pentru noi”

Kopic a fost suspendat la duelul cu Wisla Plock, după roșul primit etapa trecută, în remiza, 2-2, cu Widzew Lodz.

Astfel, locul său pe bancă a fost luat de Florentin Petre, antrenorul secund al echipei, cu care croatul a colaborat și la Dinamo.

La finalul partidei cu Wisla Plock „Piticul” a oferit și o primă reacție:

„Această victorie este un cadou pentru noi. Munca grea a dat roade”, a declarat Petre, citat de lovekrakow.pl.

Cât despre colaborarea cu Zeljko Kopic, el a afirmat: „Avem o relație foarte bună, lucrăm împreună de trei ani. Ne înțelegem din priviri, iar asta se reflectă în joc”.

Wieczysta Cracovia nu are prea mult timp de odihnă. Luni are programat duelul cu Katowice, o restanță din etapa #3.

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