Becali a construit, numeric și valoros, un lot care arată foarte bine, dar FCSB va fi nevoită să facă două echipe pentru a rezista în ritmul campionat - cupele europene

Semnele de întrebare: cine va fi evolua lângă Șut, care vor fi extremele, dacă Tănase și Bîrligea pot juca împreună și cine va fi jucătorul U21

În următoarele 14 săptămâni, FCSB va avea 23 de meciuri: 14 în Liga 1, 6 în Europa League și 3 în Cupa României

Calificarea pe tabloul principal din Europa League l-a determinat pe Becali să realizeze o campanie de achiziții cum n-a mai existat de multă vreme. Au venit 7 jucători: Bîrligea, Ștefănescu, Florin Tănase, Daniel Popa, Kiki, Mihai Popescu și Baeten.

În acest moment, lotul conține opțiuni chiar și peste alcătuirea a două echipe diferite.

Cum doar până la finalul anului, echipa are de susținut nu mai puțin de 23 de meciuri, în doar 3 luni și ceva, FCSB va avea de gestionat o situație extrem de complicată.

De a schimba, de la meci la meci, Liga 1 versus Europa League, chiar și Cupa României.

“Eu știu așa și am ceva experiență: când n-am schimbat, am avut probleme, când am schimbat, n-am avut probleme“, a declarat Mihai Stoica, managerul campioanei.

Cum va reuși însă FCSB să realizeze împărțirea lotului în așa fel încât, totuși, miza principală să fie jocurile de campionat, unde va fi nevoie de cel mai bun 11 posibil. Sunt însă câteva semne de întrebare, în fața unor posturi unde titularii sunt cerți.

Exemple: Târnovanu, Ngezana, Dawa, Radunovic, Șut, Olaru.

DILEMELE

1. Cine va fi jucătorul U21

Întrebarea e valabilă doar pentru Liga 1. Sunt două variante: fie fundaș dreapta, adică Pantea, fie atacantul stânga, unde s-ar alege dintre Octavian Popescu și Musi.

Cum însă, în ofensivă, echipa are multe variante de a folosi jucători cu experiență, e de așteptat ca Pantea să fie cel care va juca titular.

2. Cine va face cuplu cu Șut

Sunt 3 variante: Lixandru, Edjouma și Baba Alhassan. Primul e favorit, mai ales după ce se aflase și pe lista convocaților lui Mircea Lucescu, convocare pe care n-a putut să o onoreze din cauza accidentării suferite la gleznă.

E un fotbalist cu potențial de a fi vândut, cu atât mai mult dacă va fi la națională, are prima șansă în fața celor doi străini, care însă, în aceste prime două luni ale sezonului, au fost mai buni decât el.

3. Cine va fi pe extreme

FCSB are atât de multe variante încât e foarte greu de anticipat.

În partea dreaptă, cu șanse reale de a juca se află Ștefănescu și Băluță . Mai e și Baeten , mai mult o dorință extravagantă a patronului, decât o necesitate pentru primul 11. În mod normal, având în vede investiția mare care a fost făcută în el, 1,3 milioane euro, Ștefănescu ar trebui să fie prima variantă.

și . Mai e și , mai mult o dorință extravagantă a patronului, decât o necesitate pentru primul 11. În mod normal, având în vede investiția mare care a fost făcută în el, 1,3 milioane euro, Ștefănescu ar trebui să fie prima variantă. În partea stângă, locul e eliberat de faptul că nu trebuie folosit un U21, din moment ce regula va fi acoperită de Pantea. Aici, sunt mai multe soluții decât în dreapta: Octavian Popescu, Tănase, Miculescu, chiar Daniel Popa și Bârligea, ultimul evoluând acolo în prima lui perioadă la CFR

4. Vor putea juca împreună Bîrligea și Tănase?

În funcție de răspunsul la această întrebare, foarte probabil va fi rezolvată și dilema în privința titularului postului de extremă stânga.

E foarte probabil ca amândoi să fie doriți în primul 11, caz în care rămâne să se aleagă care dintre ei va merge în stânga. Amândoi au jucat pe acea poziție, inclusiv Tănase la Viitorul, dar chiar și la FCSB.

FCSB, PRIMA ECHIPĂ

FCSB, A DOUA ECHIPĂ

Cele 23 de meciuri* pe care FCSB le are până la finalul lui 2024

15 septembrie: CFR - FCSB (Liga 1)

21 septembrie: FCSB - Petrolul (Liga 1)

26 septembrie: FCSB - Riga (Europa League)

29 septembrie: Sepsi - FCSB (Liga 1)

3 octombrie: PAOK Salonic - FCSB (Europa League)

6 octombrie: FCSB - Gloria Buzău (Liga 1)

19 octombrie: Dinamo - FCSB (Liga 1)

24 octombrie: Rangers - FCSB (Europa League)

27 octombrie: FCSB - Rapid (Liga 1)

30 octombrie: Meci 1 (Cupa României)

2 noiembrie: U Craiova - FCSB (Liga 1)

7 noiembrie: FCSB - Midtjylland (Europa League)

10 noiembrie: U Cluj - FCSB (Liga 1)

23 noiembrie: FCSB - Slobozia (Liga 1)

28 noiembrie: FCSB - Olympiakos (Europa League)

1 decembrie: Oțelul - FCSB (Liga 1)

4 decembrie: Meci 2 (Cupa României)

7 decembrie: FCSB - Botoșani (Liga 1)

12 decembrie: Hoffenheim - FCSB (Europa League)

16 decembrie: Farul - FCSB (Liga 1)

19 decembrie: Meci 3 (Cupa României)

22 decembrie: Poli Iași - FCSB (Liga 1)

* La aceste meciuri se va adăuga și restanța cu FC Botoșani, din campionat, în deplasare, care se va disputa cel mai probabil în octombrie sau noiembrie

Acum 7 ani a fost la fel

Ultimul sezon în care FCSB a avut un lot la fel de ofertant s-a întâmplat în 2017-2018.

Antrenor era Nicolae Dică, echipa a jucat play-off de Champions League, a evoluat în grupele Europa League și a reușit calificarea în primăvara europeană, unde în meciul tur a a bătut-o pe Lazio, 1-0, după care a fost eliminată în retur, 1-5. În campionat a terminat pe locul 2.

PRIMA ECHIPĂ ÎN 2017-2018

Niță - R. Benzar, Bălașa, Planic, J. Morais - Pintilii, Teixeira - Man, Budescu, Fl. Tănase - Gnohere

A DOUA ECHIPĂ ÎN 2017-2018

Vlad - G. Enache, Larie, Găman, Momcilovic - Nedelcu, Ov. Popescu - Golofca, Amorim, Fl. Coman - Alibec