„Zero valoare!” Cei doi jucători care l-au înfuriat pe Becali, după ce FCSB a fost învinsă în Cupă: „Le-aș da bani să plece”

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, l-a criticat dur pe Dennis Politic (26 de ani), după înfrângerea cu Gloria Bistrița, scor 0-1, din etapa #2 a grupelor Cupei României.

Nici Eddy Gnahore (32 de ani) nu a scăpat de criticile patronului.

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FCSB a suferit prima înfrângere de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică, după trei victorii consecutive în campionat.

Gigi Becali, despre Dennis Politic și Eddy Gnahore: „ Le-aș da bani să plece”

La finalul meciului, Gigi Becali a spus că evoluțiile celor doi i-au confirmat faptul că nu se poate baza pe ei.

„Aveam o concluzie. S-a întărit. Avem jucători slabi, fără valoare. Noi vorbim de cei care au fost pe teren, în seara asta. Nu pot să critic echipa care a bătut Rapid. Ăștia care au jucat în seara asta nu au valoare. La ei ne referim! Zero valoare!

Și Politic, și Gnahore, zero valoare! Eu le-aș da bani să plece. Nu au niciun pic de valoare. Nu ai cum să câștigi cu jucători fără valoare.

Dacă nu îi dau un gol Gloriei Bistrița în 90 de minute, care e slabă de tot… Cisotti trebuie să aibă cu cine juca. Boutoutaou a zis: «Am dat două goluri, hai să joc țurca»

Pe Gnahore l-am văzut. Nu mai e…”, a declarat Becali, la Digi Sport.

FOTO. Golul primit de FCSB în meciul cu Gloria Bistrița

Eddy Gnahore a ajuns la FCSB în vara acestui an, după despărțirea de Dinamo, și a semnat un contract valabil până în 2028.

Gigi Becali nu mai are răbdare cu Dennis Politic: „Ce să văd? Eu știam cine e”

Transferat în vara anului 2025 de la Dinamo, Dennis Politic nu a reușit să se impună la FCSB.

Roș-albaștrii au plătit 970.000 de euro și l-au cedat pe Alexandru Musi rivalei din București pentru a-l aduce pe fotbalist. În actualul sezon, Politic a marcat un gol în nouă apariții.

Eram lămurit cu jucătorii. Am zis că poate salvăm ceva, pe Boutoutaou. De Politic i-am zis lui Reghe. Mi-a zis: «O să vezi, patroane!». Ce să văd? Nu am văzut cine e? Ce să văd? Cum alunecă pe teren. De la indolență aluneci. Când ești concentrat, nu aluneci! Gigi Becali, patron FCSB

Becali a precizat însă că va respecta contractele jucătorilor, chiar dacă nu mai este mulțumit de evoluțiile lor.

„Dacă ei au semnat contracte, îi respect. Îi dau banii omului. Dacă au sau nu valoare, eu fac dreptatea. Am semnat contractul. Trebuie să împlinesc dreptatea”, a mai spus patronul FCSB.

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