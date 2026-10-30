Eugen Cosma, directorul Gloriei Bistrița, a publicat imagini cu vestiarul folosit de jucătorii FCSB-ului după meciul pierdut de roș-albaștri, scor 0-1, în etapa #2 a grupelor Cupei României.

Pe podea sunt împrăștiate sticle de plastic, șervețele, ambalaje și alte resturi, iar în mai multe locuri este mult noroi.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FCSB a avut parte de o seară neplăcută la Bistrița. Echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf a pierdut surprinzător în fața Gloriei.

FCSB a lăsat dezastru în urmă, după meciul cu Gloria Bistrița

Eugen Cosma a publicat pe WhatsApp, la secțiunea „Stare”, un videoclip în care a arătat starea vestiarului folosit de fotbaliștii FCSB-ului.

Oficialul Gloriei a însoțit imaginile de un mesaj ironic: „Mulțumim, FCSB!”

În ultimii ani, a devenit un gest de respect ca echipele să lase vestiarele curate după meciuri.

Un exemplu este naționala Japoniei, care a atras atenția la Mondialele din 2018 și 2022 după ce a lăsat vestiarele impecabile, însoțite de mesaje de mulțumire pentru organizatori.

La fel a procedat și naționala României, după eliminarea de la Euro 2024.

Incidentul vine după ce FCSB a suferit prima înfrângere de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.

Roș-albaștrii au pierdut joi seară, scor 0-1, în deplasarea cu Gloria Bistrița, formație din Liga 2, în etapa a doua a grupelor Cupei României.

Singurul gol al meciului a fost înscris de Antonio Bradu, în minutul 23, după o greșeală a defensivei roș-albaștrilor.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport