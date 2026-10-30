FCSB a lăsat dezastru în urmă FOTO. Imagini din vestiarul echipei lui Reghecampf după eșecul cu Gloria + Mesajul ironic al gazdelor +17 foto
Vestiarul FCSB după meciul cu Gloria Bistrița. Foto: captură WhatsApp / Eugen Cosma
Cupa Romaniei

FCSB a lăsat dezastru în urmă FOTO. Imagini din vestiarul echipei lui Reghecampf după eșecul cu Gloria + Mesajul ironic al gazdelor

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.10.2026, ora 09:33
alt-text Actualizat: 30.10.2026, ora 14:14
  • Eugen Cosma, directorul Gloriei Bistrița, a publicat imagini cu vestiarul folosit de jucătorii FCSB-ului după meciul pierdut de roș-albaștri, scor 0-1, în etapa #2 a grupelor Cupei României.
  • Pe podea sunt împrăștiate sticle de plastic, șervețele, ambalaje și alte resturi, iar în mai multe locuri este mult noroi.
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FCSB a avut parte de o seară neplăcută la Bistrița. Echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf a pierdut surprinzător în fața Gloriei.

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FCSB a lăsat dezastru în urmă, după meciul cu Gloria Bistrița

Eugen Cosma a publicat pe WhatsApp, la secțiunea „Stare”, un videoclip în care a arătat starea vestiarului folosit de fotbaliștii FCSB-ului.

Oficialul Gloriei a însoțit imaginile de un mesaj ironic: „Mulțumim, FCSB!”

Vestiarul lăsat în dezordine de FCSB după meciul cu Gloria Bistrița. Foto: captură WhatsApp / Eugen Cosma
Vestiarul lăsat în dezordine de FCSB după meciul cu Gloria Bistrița. Foto: captură WhatsApp / Eugen Cosma

Galerie foto (17 imagini)

Vestiarul lăsat în dezordine de FCSB după meciul cu Gloria Bistrița. Foto: captură WhatsApp / Eugen Cosma Vestiarul lăsat în dezordine de FCSB după meciul cu Gloria Bistrița. Foto: captură WhatsApp / Eugen Cosma Vestiarul lăsat în dezordine de FCSB după meciul cu Gloria Bistrița. Foto: captură WhatsApp / Eugen Cosma Vestiarul lăsat în dezordine de FCSB după meciul cu Gloria Bistrița. Foto: captură WhatsApp / Eugen Cosma Vestiarul lăsat în dezordine de FCSB după meciul cu Gloria Bistrița. Foto: captură WhatsApp / Eugen Cosma
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În ultimii ani, a devenit un gest de respect ca echipele să lase vestiarele curate după meciuri.

Un exemplu este naționala Japoniei, care a atras atenția la Mondialele din 2018 și 2022 după ce a lăsat vestiarele impecabile, însoțite de mesaje de mulțumire pentru organizatori.

La fel a procedat și naționala României, după eliminarea de la Euro 2024.

Incidentul vine după ce FCSB a suferit prima înfrângere de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.

Roș-albaștrii au pierdut joi seară, scor 0-1, în deplasarea cu Gloria Bistrița, formație din Liga 2, în etapa a doua a grupelor Cupei României.

Singurul gol al meciului a fost înscris de Antonio Bradu, în minutul 23, după o greșeală a defensivei roș-albaștrilor.

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