Botoşani-FCSB 1-0. Zoran Mitrov a marcat primul său gol în Liga 1.

Atacantul de 22 de ani a înscris direct din lovitură liberă în minutul 90+7.

Restanța dintre FCSB și Botoșani s-a încheiat cu o victorie pe muchie de cuțit pentru echipa lui Ciobotariu, scor 1-0, iar roș-albaștrii au pierdut șansa de a ajunge pe podiumul Ligii 1

Botoșani - FCSB 1-0. Mitrov: „Nu am dat niciun gol și am ieșit din antrenament”

Golul victoriei a fost marcat de Zoran Mitrov, atacant de 22 de ani, născut la Timişoara, în minutul 90+7.

„În sfârșit, a venit primul gol în Liga 1. Mă bucur, dar de mâine trebuie să ne concentrăm pentru meciul de luni.

(n.r. - Ai pregătit lovitura liberă?) Acum două zile, la loviturile libere, nu am fost mulțumit. Nu am dat niciun gol și am ieșit din antrenament . Trebuia să vină, în sfârșit, victoria. Ne bucurăm că a venit astăzi”, a declarat marcatorul golului la Prima Sport.

Mitrov a comentat și acuzațiile făcute de portarul FCSB-ului cu privire la modul în care a stabilit arbitrul zidul.

La finalul partidei, goalkeeperul celor de la FCSB a vorbit despre fază și l-a acuzat pe „centralul” Sebastian Colțescu de faptul că a așezat zidul la 12 metri, nu la 9,15, cât este distanța regulamentară.

Nu am văzut exact, am văzut doar că arbitrul a zis să punem mingea acolo Zoran Mitrov

VIDEO Mitrov aduce victoria lui FC Botoșani cu FCSB

Victoria celor de la Botoșani s-a conturat dramatic, în prelungiri, în momentul în care Friday Adams a fost faultat foarte aproape de careul botoșănenilor.

Zoran Mitrov a executat impecabil, trimițând mingea mai întâi în bară și mai apoi în poarta lui Târnovanu, aducând astfel cele trei puncte pentru echipa lui Ciobotariu.

În urma acestui meci, elevii lui Charalambous se află pe locul 6, cu 24 de puncte, deși aveau ocazia să treacă peste Petrolul.

În schimb, FC Botoșani a urcat pe locul 14, cu 16 puncte acumulate.