FC BOTOȘANI - FCSB 1-0. Ștefan Târnovanu (24 de ani) acuză arbitrajul după a 4-a înfrângere a campioanei României din acest sezon.

E prima victorie din istoria lui FC Botoșani (club fondat în 2001) pe teren propriu cu FCSB, în Liga 1!

Când totul se îndrepta spre un meci nul, moldovenii au obținut o lovitură liberă de la marginea careului, executată impecabil de Zoran Mitrov.

FC BOTOȘANI - FCSB. Ștefan Târnovanu: „Imposibil să dai peste zid”

La finalul partidei, portarul celor de la FCSB a vorbit despre fază și l-a acuzat pe „centralul” Sebastian Colțescu de faptul că a așezat zidul la 12 metri, nu la 9,15, cât este distanța regulamentară.

„A fost un meci slab, nu am fost proaspeți. După minutul 60 am fost foarte moi. Puteam marca, Malcom a avut acea ocazie în prima repriză. Dacă nu am dat gol, ne-au dat ei la ultima fază.

Țin să menționez că zidul a fost la 12 metri. E imposibil să bați o lovitură liberă de pe 16 metri, să dai peste zid și mingea să pice la nivelul ăsta. Dacă mai dă la zid de 9,15, ok, jos pălăria! Așa, i-ar fi dat în cap.

Am pierdut un punct sau jumătate de punct, după ce intrăm în play -off.

Nu am avut bancă de rezerve, foarte mulți copii. Dar nu e o scuză, trebuia să câștigăm.

Dacă am fi câștigat, am fi avut un meci accesibil duminică (n.r. acasă cu Slobozia). Cu siguranță, ne va aștepta un meci foarte greu. A fost o perioadă grea.

Din iunie, iulie, după EURO, am avut două zile de pauză în cinci luni. Asta e, asta e viața, suntem fotbaliști”, a declarat Ștefan Târnovanu la Prima Sport.

FC Botoșani și FCSB, ratări incredibile în prima repriză a restanței din Liga 1

Clasamentul din Liga 1:

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. U Cluj 16 30 2. CFR Cluj 16 27 3. Petrolul Ploiești 16 26 4. Universitatea Craiova 16 25 5. Dinamo 16 25 6. FCSB 16 24 7. Rapid 16 23 8. Sepsi Sf. Gheorghe 16 22 9. Oțelul Galați 16 20 10. Farul Constanța 16 20 11. Poli Iași 16 20 12. UTA Arad 16 18 13. Unirea Slobozia 16 18 14. FC Botoșani 16 16 15. Gloria Buzău 16 13 16. FC Hermannstadt 16 13