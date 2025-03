„Nu trebuie să ne temem”  Jucătorii de la FCSB , curajoși înaintea „dublei” cu Lyon: „Am arătat calitate”

Jucătorii celor de la FCSB privesc încrezători „dubla” cu Olympique Lyon, din optimile de finală din Europa League.

Roș-albaștrii simt că parcursul bun de până acum este rodul unei munci asidue, în care au demonstrat că au valoare.

Manșa tur dintre FCSB și Lyon se dispută la București, pe Arena Națională, joi, 6 martie, de la ora 19:45. Meciul este liveTEXT pe GOLAZO.ro, și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Joyskim Dawa: „Toată familia și prietenii vor veni la meciul din Franța”

Pentru Joyskim Dawa, confruntarea cu Lyon are o însemnătate specială. La retur se va întoarce în Franța, țara în care s-a născut (la Colombes), dar unde nu a jucat la nivel profesionist.

Dawa a evoluat în Franța până la vârsta de 20 ani la US Avranches și Monaco B. Apoi, în 2016, și-a început aventura europeană, prin Portugalia, Ucraina, Letonia, iar din 2021 în România.

„Pentru mine înseamnă mult. E mult mai bine decât cu Manchester, deoarece se joacă în Franța, țara mea, unde m-am născut. Toată familia mea și prietenii vor veni la acest meci.

Lyon este o echipă pe care o urmăresc de mic, pentru că m-am uitat mereu la Ligue 1. Știu toți jucătorii, așa că pentru mine înseamnă mult să joc acolo (n.r. - în Franța), dar și aici.

Dacă suntem aici astăzi, nu este noroc. Este pentru că am făcut rezultate bune, am arătat calitate, am arătat de ce suntem aici.

Cred că împotriva celor de la Lyon nu trebuie să ne temem, trebuie să ieșim și să câștigăm pentru club și pentru fani”, a declarat Joyskim Dawa, într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Jucătorul-cheie este Rayan Cherki, dar au mulți jucători cu experiență, care au evoluat la Cupa Mondială, precum Corentin Tolisso. Fundașul lateral argentinian, Nicolas Tagliafico. Îl au și pe Lacazette Joyskim Dawa

David Miculescu: „De aceea ne-am apucat de fotbal”

David Miculescu este sigur că vor fi două meciuri dificile pentru FCSB, însă faptul că s-a ajuns atât de departe în competiție le oferă foarte multă încredere.

Au demonstrat că pot și vor să o facă din nou, împotriva colosului francez:

„Va fi un meci greu, foarte important. Nu vrem să ne mulțumim doar că am ajuns aici. Vrem să arătăm ce-am arătat și până acum la meciurile din Europa League.

Toți ne-am depășit limitele, se vede că intrăm altfel pe teren, mai motivați. Este și vorba despre suporteri. Una este când vii la stadion și vezi că e plin, o noapte de Europa League, un adversar de Europa League.

De aceea n-am apucat de fotbal, să jucăm astfel de meciuri”.

Mihai Lixandru: „Băieții au demonstrat că sunt la un nivel bun”

Mihai Lixandru ar fi avut șanse mari să fie în teren la „dubla” cu Lyon, însă accidentarea din urmă cu aproximativ șase luni îl mai ține puțin departe de gazon.

Va reveni la FCSB peste trei săptămâni, în pauza internațională, și sper ca ai săi colegi să-i ofere prilejul de a juca din nou în Europa League, în „sferturi”:

„Chiar le mulțumim suporterilor că vor să vină într-un număr atât de mare și îi așteptăm și în campionat.

Sunt sigur că va fi un meci foarte, foarte greu. Pentru fiecare jucător din echipa noastră este o onoare să joace pentru club într-un meci de o asemenea importanță și pentru ei, și pentru cariera lor. Fiecare o să-și depășească limitele, cu siguranță.

Așteptăm să ne testăm și noi cu echipe din Europa, să vedem la ce nivel suntem. Cred că băieții au demonstrat că sunt la un nivel foarte bun și că Liga 1 și jucătorii români nu sunt așa cum cred mulți”.