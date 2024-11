FCSB - MIDTJYLLAND 2-0. Thomas Thomasberg (50 de ani), antrenorul danezilor, a recunoscut după înfrângerea de pe Arena Națională că a fost surprins de tactica aleasă de campioana României.

Cu 9 puncte după 4 runde, FCSB e ca și calificată în primăvara europeană.

Determinarea celor de la FCSB i-a surprins pe danezi, care se așteptau să întâlnească o echipă slăbită după pierderea căpitanului Darius Olaru.

FCSB - MIDTJYLLAND. Campioana României i-a surprins pe danezi

Antrenorul Thomas Thomasberg a recunoscut că nu se aștepta la tactica aleasă de Elias Charalambous, care i-a lăsat pe nordici să controleze jocul.

„ Am fost surprinși de defensiva lor, am fost surprinși că ne-au lăsat atât de mult mingea, posesia. Știam că Olaru era starul echipei, dar el a lipsit. Am văzut FCSB în 4-5 meciuri, sunt o echipă profesionistă. Încearcă orice să câștige.

S-a apărat foarte bine. Toți muncesc la maximum pentru FCSB, au o mentalitate de învingători.

Golul din repriza secundă, atât de rapid după pauză, a ucis jocul, după o primă repriză bună a noastră”, a spus Thomas Thomasberg.

Tehnicianul l-a remarcat pe Valentin Crețu: „Fundașul dreapta e un jucător bun, inteligent”.

Programul FCSB în Europa League

FCSB - RFS Riga 4-1

4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 FCSB - Midtjylland 2-0

2-0 28 noiembrie, ora 22:00: FCSB - Olympiakos

12 decembrie, ora 19:45: Hoffenheim - FCSB

23 ianuarie, ora 19:45: Qarabag - FCSB

30 ianuarie, ora 22:00: FCSB - Manchester United

Clasamentul Europa League actualizat