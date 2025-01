Qarabag - FCSB 2-3. Adrian Șut (25 de ani) a fost eroul campioanei în Azerbaidjan: două goluri și o pasă decisivă.

Cu acest succes, FCSB a ajuns la 14 puncte adunate după primele 7 partide din Europa League și va încheia această etapă cel puțin pe locul 8.

Mijlocașul campioanei a vorbit despre victoria din Azerbaidjan, lăudându-și colegii pentru puterea de a reveni în două rânduri când echipa a fost condusă.

Qarabag - FCSB 2-3. Adrian Șut: „Toți am făcut sacrificii”

„Cred că toată echipa a făcut un joc bun, nu sunt omul meciului, pentru că toți am făcut sacrificii și am reușit să câștigăm. Sunt mândru de colegii mei că am reușit să facem un meci mare și să câștigăm încă un meci important.

Cred că am intrat mult prea motivați și cred că de asta am greșit la început, am vrut să dovedim ce putem, poate o presiune mult prea mare pe care ne-am pus-o. Noi știm că suntem împreună și suntem puternici și avem încredere în fiecare coleg și putem să câștigam meciuri importante.

N-am reușit să văd golul doi, mă durea foarte tare nasul, colegii mi-au zis că am marcat. Dedic acest gol tatălui meu, care nu mai este printre noi, și familiei mele. Așteptam momentul ăsta de când s-a întâmplat și mă bucur că a venit”, a declarat Șut, pentru Prima Sport.

Adrian Șut, despre parcursul din Europa League și meciul cu Manchester United

Jucătorul de 25 de ani nu se aștepta la o astfel de performanță în Europa, dar este încrezător într-un parcurs cât mai lung în competiție.

„Nu știu dacă ne gândeam, dar ne doream cumva acest lucru, am muncit pentru asta și cred că este meritat.

Întâi mai avem meciul cu UTA și după putem să ne bucurăm de acel meci (n.r. - cu Manchester United), care este foarte important pentru noi, jucăm cu fotbaliști mari și trebuie să demonstrăm că ne putem bate cu ei de la egal la egal.

Luăm meci cu meci și dorim să ne oprim cât mai departe, poate chiar și în finală și s-o câștigăm”, a mai spus Șut, pentru sursa citată.

Meciul decisiv cu Manchester United pentru calificarea direct în optimi va avea loc joi, 30 ianuarie, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Clasamentul Europa League

Loc / Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lazio 7 16 2. Frankfurt 7 16 3. Ath. Bilbao 7 16 4. Manchester United 7 15 5. Lyon 7 14 6. Tottenham 7 14 7. Anderlecht 7 14 8. FCSB 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Galatasaray 7 13 10. Bodo/Glimt 7 13 11. Plzen 7 12 12. Olympiacos 7 12 13. Rangers 7 11 14. AZ Alkmaar 7 11 15. Royale Union SG 7 11 16. Ajax 7 10 17. PAOK 7 10 18. Real Sociedad 7 10 19. Midtjylland 7 10 20. Elfsborg 7 10 21. AS Roma 7 9 22. Ferencvaros 7 9 23. Fenerbache 7 9 24. Beșiktaș 7 9 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. FC Porto 7 8 26. Twente 7 7 27. Braga 7 7 28. Hoffenheim 7 6 29. Maccabi Tel Aviv 7 6 30. RFS 7 5 31. Slavia Praga 7 4 32. Malmo 7 4 33. Ludogorets 7 3 34. Qarabag 7 3 35. Nice 7 2 36. Dinamo Kiev 7 1