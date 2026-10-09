Reghe, atac la selecționer! Ce l-a nemulțumit pe antrenorul de la FCSB: „Nu mi se pare normal. Poate or fi și alte motive”

Laurențiu Reghecampf a criticat modul în care selecționerul U21, Costin Curelea, a gestionat situația celor doi tineri de la FCSB în ultima acțiune a reprezentativei de tineret.

România U21 a încheiat campania de calificare la EURO 2027 cu două înfrângeri și o victorie. Naționala de tineret a ratat calificarea la Euro 2027 și nu va fi prezentă la turneul final, unde a participat timp de 4 ediții consecutive.

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Alexandru Stoian a bifat doar 34 de minute, în timp ce Ricardo Pădurariu a prins doar 6 minute.

„Nu mi se pare normal ca un jucător care joacă meci de meci la FCSB să nu joace la echipa națională de tineret”, a transmis tehnicianul roș-albaștrilor.

Reghecampf îl atacă pe selecționer: „Nu mi se pare normal”

Laurențiu Reghecampf vrea să afle de ce Alexandru Stoian și Ricardo Pădurariu au primit atât de puține minute la reprezentativa U21, pregătită de Costin Curelea.

Tehnicianul FCSB a anunțat că intenționează să ia legătura cu selecționerul Costin Curelea pentru a discuta despre situația celor doi fotbaliști.

Reghecampf a evitat să comenteze problemele primei reprezentative, însă a insistat asupra modului în care au fost utilizați jucătorii convocați de la FCSB la tineret.

„Mă interesează mai mult ce s-a întâmplat la echipa de tineret, pentru că am avut doi jucători și au jucat foarte puțin. Voi încerca să iau legătura cu antrenorul echipei naționale de tineret, să vedem ce s-a întâmplat”, a declarat Reghecampf în conferința de presă.

Alexandru Stoian a jucat 34 de minute. Atacantul a intrat în repriza a doua a meciului cu Finlanda, pierdut de România cu 0-2, și nu a evoluat în celelalte două partide.

Ricardo Pădurariu a jucat aproximativ 6 minute. Fundașul a fost introdus în minutul 84 al meciului cu Spania, pierdut cu 1-7, după ce nu jucase în victoria cu Cipru și în eșecul cu Finlanda.

Meci Minute jucate de Alexandru Stoian Minute jucate de Ricardo Pădurariu Cipru U21 – România U21 (0-3) 0 0 România U21 – Finlanda U21 (0-2) 34 min. 0 Spania U21 – România U21 (7-1) 0 6 min. Total 34 min. 6 min.

„Era mai bine să-i lase la club să se antreneze”

Reghecampf a explicat că nu dorește să transforme situația într-un conflict cu selecționerul, dar consideră că folosirea celor doi ar fi putut fi gestionată diferit:

„Nu știu din ce motive a decis să nu-l folosească măcar pe Pădurariu mai mult. Hai să spunem că Stoian nu a jucat așa de mult la FCSB, dar cred eu că era mai bine să-i lase la echipa de club să se antreneze, să fie mult mai bine pregătiți, dacă nu intrau în planurile dânsului.

Mă gândesc că, din 3-4 meciuri pe care le joacă naționala, să fie folosit într-un meci ar fi fost OK, având în vedere că echipa națională nu a avut parte de rezultate pozitive”.

Regula U21, un motiv în plus de îngrijorare pentru FCSB

Nemulțumirea antrenorului are și o componentă practică. FCSB trebuie să gestioneze folosirea jucătorilor eligibili U21 în competițiile interne, iar fotbaliști precum Stoian și Pădurariu pot avea un rol important în planurile echipei.

„Nu este un reproș, nu este nimic, numai că pentru noi e un jucător foarte important, trebuie să avem grijă de jucătorii importanți, mai ales că e această regulă cu U21, care e impusă de Federația Română de Fotbal și noi ne supunem.

Poate or fi și alte motive, nu știm, deocamdată, dar acest lucru mă preocupă cel mai tare”, a încheiat Reghecampf.

Nimic despre naționala lui Hagi

Laurențiu Reghecampf a preferat să nu intre în polemica privind prima reprezentativă și a afirmat că Gică Hagi este cel mai în măsură să explice situația de la echipa națională.

„Totdeauna voi susține echipa națională, antrenorul care este acolo. No comment”, a precizat tehnicianul.

VIDEO. Declarațiile lui Laurențiu Reghecampf în conferința de presă de dinainte de FCSB - Oțelul

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