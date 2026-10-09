LPF, replică pentru Angelescu Justin Ștefan, după reacția dură a președintelui de la Rapid: „Jignirile nu reprezintă argumente”
Justin Ștefan
Superliga

LPF, replică pentru Angelescu Justin Ștefan, după reacția dură a președintelui de la Rapid: „Jignirile nu reprezintă argumente”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.10.2026, ora 13:44
alt-text Actualizat: 09.10.2026, ora 13:44
  • Justin Ștefan, secretarul general al LPF, i-a oferit un răspuns lui Victor Angelescu (42 de ani).
  • Joi, președintele Rapidului a reacționase dur la adresa unor afirmații făcute de oficialul LPF cu privire la clubul din Giulești.
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Recent, oficialul LPF a vorbit despre problemele cluburilor din România, în ceea ce privește atragerea fondurilor din partea investitorilor privați, susținând că Rapid este club iubit doar la nivel de cartier.

Angelescu a intervenit și a precizat că a fost deranjat de afirmațiile lui Ștefan, susținând că pe acesta „l-a luat gura pe dinainte”.

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Justin Ștefan, răspuns pentru Victor Angelescu

Justin Ștefan și-a apărat afirmațiile și a încercat să explice cum pot reuși cluburile să transforme interesul fanilor în venituri.

Ca oficial al LPF, mă interesează capacitatea cluburilor de a transforma interesul publicului în venituri și de a construi o bază economică durabilă. Acesta este întotdeauna sensul în care discut despre potențialul comercial al cluburilor din Superliga.

FC Rapid este un club autentic, cu rădăcini adânci în comunitatea giuleșteană. Suporterii care au rămas alături de echipă la bine și la greu reprezintă o parte esențială a identității sale.

Legătura cu Giuleștiul reprezintă un activ important al Rapidului, inclusiv din perspectivă comercială.

Trebuie să distingem între notorietate, simpatie, atașament și consum. Un om poate simpatiza o echipă fără să cumpere constant bilete, abonamente sau produse ale clubului.

Sentimentul său merită respect. Evaluarea comercială presupune însă să știm câți oameni cumpără, cât cheltuiesc, cât de des revin și cât costă dezvoltarea acestei relații”, a precizat Justin Ștefan, citat de gsp.ro.

Cercetările despre alegerea echipelor de către suporteri aflați la distanță identifică succesul sportiv și istoricul performanțelor printre motivele de atracție, alături de stilul de joc, jucători și vizibilitate. Pentru a atrage un public nou, un club trebuie să îi ofere motive să îl urmărească și, în timp, să se atașeze de el. Justin Ștefan, secretarul general al LPF

Justin Ștefan: „Într-o astfel de analiză, jignirile nu reprezintă argumente”

Oficialul Ligii Profesioniste de Fotbal a lăsat de înțeles că Victor Angelescu nu ar fi trebuit să recurgă la jigniri.

„De aceea, în lipsa unor performanțe sportive notabile, perspectiva unei extinderi substanțiale a bazei de suporteri trebuie argumentată cu atenție. Ambiția este firească, dar o estimare serioasă a potențialului comercial are nevoie de dovezi.

Pentru cluburile românești, consider că rezultatele europene și prezența repetată în fazele principale ale competițiilor UEFA pot contribui semnificativ la atragerea unui public mai larg.

În cazul Rapidului, legătura cu comunitatea giuleșteană reprezintă tocmai o asemenea resursă. Ea poate susține dezvoltarea comercială și merită cultivată cu prioritate.

Aceasta este distincția pe care am dorit să o subliniez: identitatea, expunerea și capacitatea de monetizare sunt legate între ele, dar nu sunt același lucru.

Respectul pentru un club și pentru suporterii săi, indiferent că este vorba despre Dinamo, Rapid sau orice alt club din Superliga, este pe deplin compatibil cu o analiză realistă a potențialului său economic. Iar într-o astfel de analiză, jignirile nu reprezintă argumente”.

Ce a declarat Victor Angelescu: „Cred că l-a luat gura pe dinainte”

Victor Angelescu a comentat, joi, declarațiile lui Justin Ștefan privind problemele cluburilor din România.

Normal că m-a deranjat. Dar probabil că a vrut să spună ceva și cred că l-a luat gura pe dinainte. Din punctul meu de vedere, e greșit grav pentru că nu are cifre care să susțină asta.

Sau, dacă le avea, nu a venit să le arate. FCSB are cei mai mulți suporteri, e clar. Dar Craiova, Rapid, Dinamo și FCSB din punctul meu de vedere e jignitor să spui că nu sunt cluburi naționale.

Comercial, Rapidul generează mai mulți bani în încasări decât FCSB. Eu mă refer la ce vinde clubul. Rapidul vinde cele mai multe tricouri. Știm de ce.

FCSB nu este interesată de acest lucru. Rapid vinde pentru fani mai multe tricouri decât FCSB”, a spus Angelescu la Prima Sport.

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