FCSB a învins Unirea Slobozia, scor 3-0, în etapa #17 din Liga 1.

După înfrângerea de joi, din restanța cu FC Botoșani, FCSB a intrat hotărâtă să-și ia revanșa în fața propriilor fani.

FCSB - Unirea Slobozia 3-0 Campioana, victorie clară înaintea duelului cu Olympiacos

Așa cum era de așteptat startul partidei le-a aparținut roș-albaștrilor, dar nici Musi și nici Olaru nu au reușit să-l învingă pe Rusu.

După începutul bun de meci al gazdelor, Unirea Slobozia a părut că echilibrează jocul, însă elevii lui Adrian Mihalcea au rezistat doar 29 de minute.

Darius Olaru a deschis scorul după un șut care a lovit bara transversală și a părut că nu a trecut linia porții cu toată circumferința. După două minute de discuții cu arbitrii din camera VAR, „centralul ” partidei, George Cătălin, a arătat centrul terenului și a validat reușita căpitanului de la FCSB.

VIDEO Golul marcat de Darius Olaru în meciul FCSB - Unirea Slobozia

În prelungirile primei reprize, a marcat și Daniel Bîrligea, iar la pauză campioana avea avantaj de două goluri.

Intrat în minutul 60 al partidei, David Miculescu a avut nevoie de mai puțin de 15 minute pentru a înscrie, stabilind scorul final al partidei.

În urma acestei victorii, FCSB urcă pe locul 3 în clasamentul Ligii 1, cu 27 de puncte, la 3 de liderul U Cluj, în timp ce Unirea Slobozia este pe locul 13, cu 18 puncte.

FCSB - Unirea Slobozia 3-0

Au marcat: Olaru ('29), Bîrligea ('45+2), Miculescu ('71)

6.528 de spectatori au asistat la această partidă

Final de meci! Victorie lejeră pentru FCSB, 3-0.

Repriza secundă va fi prelungită cu minim 4 minute

Min.84- Afalna scapă singur cu Târnovanu, dar șutează pe lângă poartă.

Min.83- Iese Șerbănică, intră Toma

Min.79 - Iese Olaru, intră Toma.

Min.71- GOOL FCSB, 3-0! Miculescu marchează simplu din fața porții, după o deviere a lui Adrian Șut, în urma unei lovituri de colț.

Min.66- Schimbare Unirea Slobozia, iese Aganovic, accidentat, intră Dinu.

Min.64- Afalna este avertizat pentru proteste.

Min.62- Gele vede cartonașul galben, după o intrare asupra lui Darius Olaru.

Min.60 - Dublă schimbare la FCSB! Ies Panțîru și Ștefănescu, intră Miculescu și Radunovic. Schimbări și la Slobozia: ies Dorobanțu și Pacionel, intră Medina și Ilie.

Min.57- Cartonaș galben pentru Daniel Popa, după un atac asupra lui Pacionel, la mijlocul terenului.

Min.46- Start în repriza secundă! Două modificări la FCSB: ies Tănase și Bîrligea, intră Chiricheș și Popa. Schimbare și la Unirea Slobozia: iese Purece, intră Camara.

Min.45+3 - Pauză pe Arena Națională!

Min.45+2 - GOOL FCSB, 2-0! Daniel Bîrligea primește o pasă în adâncime, avansează, driblează un adversar și șutează puternic, la colțul scurt, fără speranțe pentru Rusu.

Prima repriză va fi prelungită cu minim 3 minute

Min.43- Bîrligea are șansa de a dubla avantajul celor de la FCSB, însă Rusu are un reflex formidabil și trimite mingea în corner.

Min.39- Vine și replica ialomițenilor! Purece primește o pasă la marginea careului, dar șutul său se duce mult peste poarta lui Târnovanu.

Min. 29 - GOOL FCSB, 1-0! Darius Olaru deschide scorul după un șut din interiorul careului, care a lovit bara transversală.

Mingea a părut că a căzut dincolo de linia porții. Inițial,arbitrul nu a acordat gol valabil,dar după două minute de consulătări cu arbitrul din camera VAR, Cătălin Popa, acesta a decis că mingea a trecut cu toată circumferința de linia porții, deși reluările nu sunt 100% concludente.

Min.25- Adrian Mihalcea este nemulțumit de evoluția elevilor săi. Tehnicianul Unirii Slobozia a făcut mai multe crize de nervi pe margine.

Min.20- Oaspeții au mai echilibrat jocul și au reușit să ducă de mai multe ori mingea în careul lui Târnovanu, dar fără rezultat pe tabelă.

Min.9- Așa cum era de așteptat campioana României a pus stâpânire pe joc încă din primele minute. Echipa lui Elias Charalambous caută să marcheze cât mai repede pentru a-și face viața mai ușoară, însă Rusu este la post, la șutul lui Darius Olaru.

Min.3- Prima șansă pentru FCSB! Musi găsește ceva spațiu pe partea stângă, caută să-l suprindă pe Rusu din afara careului, însă șutul acestuia se duce pe lângă poartă.

Min.1 - Start de partidă pe Arena Națională!

FCSB - Unirea Slobozia, echipele de start

FCSB: FCSB: Târnovanu - Crețu, Ngezana, Dawa, Panțîru - Olaru, Șut, F. Tănase - Ștefănescu, Bîrligea, Musi

Rezerve: A. Vlad, Miculescu, M. Popescu, Edjouma, D. Popa, Chiricheș, M. Toma, Baeten, Radunovic

Antrenor: Elias Charalambous

Unirea Slobozia: D. Rusu - Dorobanțu, Antoche, Pospielovm Șerbănică - Coadă, Pacionel - Afalna, Purece, Aganovic - Gele

Rezerve: Krell, Medina, Ibrian, Dinu, A. Toma, Lemnaru, F. Ilie

Antrenor: Adrian Mihalcea

Arbitru: Roman George Catalin (Timişoara - Timiş) / Asistenți: Gheorghe Sebastian Eugen (Suceava - Suceava) și Necula Mihaita (Bucureşti - Bucureşti) / Arbitru VAR: Popa Cătălin (Piteşti - Argeş) / Asistent VAR: Bîrdeş Romică (Piteşti - Argeş)

Titular de bază în lotul celor de la FCSB în acest sezon, Risto Radunovic a fost lăsat pe bancă de Elias Charalambous. În locul acestuia a fost ales Ionuț Panțîru.

Șut, Crețu și Tănase, gata de atac

La conferința de presă premergătoare partidei de duminică seara, antrenorul campioanei a anunțat că patru jucători importanți din angrenajul FCSB sunt disponibili.

Florin Tănase a revenit după accidentarea suferită în meciul cu Midtjylland, scor 2-0.

Lui Vali Crețu și Adi Șut le-a expirat suspendarea și pot evolua din nou în tricoul roș-albastru.

Ngezana și-a revenit după ce a ajuns obosit de la echipa națională a Africii de Sud și nu a evoluat în partida de la Botoșani, scor 0-1.

„Șut și Crețu au fost suspendați, Tase e 100%.

Îi avem pe Tavi și pe Louis Phelipe out și pe ceilalți despre care știți. Avem un lot numeros, trebuie să ne descurcăm.

Ngezana e bine, a revenit fericit de la echipa națională. Este bine, poate juca”.

Campioana vrea revanșa cu Unirea lui Mihalcea

Trei victorii (3-2 cu Farul, 2-0 cu UTA, 3-2 cu Gloria Buzău), trei rezultate de egalitate şi două înfrângeri este palmaresul roş-albaştrilor pe teren propriu din ediţia curentă.

10.886 spectatori / meci este media înregistrată de FCSB la cele opt jocuri disputate acasă în campionat, locul 4 la acest capitol.

Ialomiţenii au bifat în sezonul actual trei victorii din postura de vizitatori, 1-0 cu Farul, 1-0 cu Sepsi şi 2-0 cu Oţelul. În plus, au reuşit să plece cu un punct şi de la Sibiu, 1-1 cu FC Hermannstadt.

În turul sezonului regulat, pe 19 iulie 2024, Unirea a avut o prestaţie lăudabilă în faţa deţinătoarei titlului, reuşind să revină de două ori pe tabelă (scor 2-2, marcatori Filip Ilie, Andrei Dorobanţu / Mihai Lixandru, Darius Olaru - din penalty).

Adrian Mihalcea vs. FCSB în toate competiţiile: 4 jocuri - o remiză - 3 înfrângeri.

„Suntem în fața unei partide extrem de dificile, dar în același timp e o partidă interesantă.

FCSB e o echipă cu un lot extrem de valoros și oricâte accidentări sau suspendări vor avea, pot alinia o echipă care poate fi peste media campionatului în acest moment.

Calitativ avem o problemă, dar ce am reușit noi până acum, am reușit cu forța grupului. Dacă ne-am organiza bine și am specula momentele prielnice, am putea spera, a declarat Adrian Mihalcea.

Doar 23 de jucători au utilizat ialomiţenii în primele 16 runde, cei mai puţini dintre toate competitoarele. 11 dintre aceştia au debutat în SuperLigă chiar pe durata stagiunii în curs.