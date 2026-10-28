Meciuri amânate în Spania Federația a luat decizia în privința partidelor din Cupa Regelui ca urmare a tragediei feroviare

Federația Spaniolă de Fotbal a decis amânarea tuturor meciurilor programate miercuri în Cupa Spaniei, ca urmare a tragicului accident feroviar din apropiere de Toledo.

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Miercuri dimineață, două trenuri de mare viteză s-au ciocnit pe aceeași linie, iar numărul deceselor a ajuns la 68, la care se adaugă alți 15 răniți în stare critică, conform ultimului anunț al președintelui regiunii Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informează hotnews.ro.

Federația Spaniolă a decis amânarea meciurilor de miercuri din Cupa Spaniei

Hotărârea luată de RFEF vizează un total de 24 de meciuri care erau programate astăzi, în turul 2 al competiției.

Federația nu a stabilit încă ce se va întâmpla cu partidele programate pentru ziua de joi.

„Ca semn de respect și solidaritate față de toate victimele tragicului accident feroviar produs miercuri dimineață în provincia Toledo, RFEF a decis suspendarea celor 24 de meciuri din prima rundă a Cupei Regelui, programate inițial să se dispute în cursul după-amiezii și al serii de astăzi.

În curând, RFEF va comunica noul program al turneului și programarea definitivă a meciurilor amânate.

Marea familie a fotbalului spaniol rămâne unită în durerea provocată de această tragedie, punându-se la dispoziția autorităților pentru a oferi ajutor victimelor acestui accident devastator”, este mesajul transmis de RFEF, potrivit marca.com.

Faza actuală a Cupei Spaniei implică echipele din eșaloanele inferioare, dar și câteva cluburi din La Liga, nou-promovate sau situate mai jos în clasament, în sezonul anterior.

Echipele din fruntea clasamentului, precum Barcelona, Real Madrid sau Atletico, vor intra în competiție mai târziu, în faza șaisprezecimilor.

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