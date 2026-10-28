Devine „Sir Harry”? După ce a cucerit Balonul de Aur, Harry Kane ar putea ajunge cavaler . Ce trebuie să se întâmple 

Harry Kane, atacantul Angliei și al lui Bayern München, a devenit primul englez din ultimii 25 de ani care câștigă Balonul de Aur

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Harry Kane, 33 de ani, ar putea avea parte de o nouă distincție după ce a câștigat Balonul de Aur 2026, devenind primul fotbalist englez care primește trofeul în ultimii 25 de ani.

Performanța sa a alimentat discuțiile despre posibilitatea de a fi numit cavaler. Premierul britanic Andy Burnham l-a felicitat deja public pe Kane.

Întrebată dacă șeful executivului ia în calcul ca atacantul să primească și titlul de cavaler în Marea Britanie, purtătoarea de cuvânt a guvernului nu a negat, dar a precizat:

„Cred că toată lumea ar fi de acord că Harry Kane a adus o contribuție enormă fotbalului englez, iar acesta e un moment special pentru el, dar, ca întotdeauna, nu voi anticipa procesul de acordare a onorurilor”, după cum scrie The Independent.

Trofeul de acum, obținut de Kane după ce i-a devansat pe Lamine Yamal și pe Kylian Mbappe, are o semnificație aparte pentru englezi.

Ultimul câștigător englez al Balonului de Aur fusese Michael Owen, în 2001.

Înaintea acestuia, trofeul mai fusese obținut de Stanley Matthews, Bobby Charlton și Kevin Keegan. Kane a intrat astfel într-un grup restrâns de fotbaliști englezi care au câștigat cea mai prestigioasă distincție individuală din fotbal.

Balonul de Aur nu îți aduce automat titlul de „Sir”

Trebuie spus că nu toți câștigătorii englezi ai Balonului de Aur au primit titlul de „Sir”. Michael Owen, câștigătorul trofeului în 2001, și Kevin Keegan, laureat în 1978 și 1979, nu au fost înnobilați.

În schimb, Stanley Matthews și Bobby Charlton au primit titlul de cavaler.

Un alt exemplu este David Beckham, care a primit titlul de cavaler în 2025, deși nu a câștigat niciodată Balonul de Aur. L-a primit pentru o carieră în care a devenit una dintre cele mai cunoscute personalități ale fotbalului mondial.

Recunoașterea sa a venit nu doar pentru performanțele sportive, ci și pentru activitățile caritabile din afara terenului.

Kane ar putea fi ajutat de faptul că are deja o distincție oficială: a fost numit membru al Ordinului Imperiului Britanic (MBE) pentru contribuția sa la fotbal, după parcursul Angliei la Campionatul Mondial din 2018, când britanicii au terminat pe locul 4, eliminați dramatic în semifinale de Croația după prelungiri.

Ce înseamnă să fii numit cavaler în Marea Britanie

Ce reprezintă pe scurt titlul de cavaler? Una dintre cele mai înalte forme de recunoaștere acordate de monarhia britanică, pentru a recompensa contribuții importante în domenii precum sportul, artele, știința sau serviciul public.

Cum se poate obține? O persoană poate fi propusă pentru distincție, dar nominalizarea e evaluată în cadrul sistemului oficial de acordare a onorurilor.

Decizia nu îi aparține exclusiv premierului și nici nu rezultă automat dintr-o performanță excepțională, de orice fel.

În cazul bărbaților, titlul permite folosirea apelativului „Sir” înaintea prenumelui. Femeile pot primi o distincție echivalentă, numită damehood, care le permite să folosească apelativul „Dame”.

Sportivi celebri care au primit titlul de Sir

Sir Andy Murray – de două ori câștigător la Wimbledon și dublu campion olimpic, a primit distincția în 2017 pentru contribuțiile sale în tenis și activitățile caritabile

– de două ori câștigător la Wimbledon și dublu campion olimpic, a primit distincția în 2017 pentru contribuțiile sale în tenis și activitățile caritabile Sir Lewis Hamilton – septuplu campion mondial de Formula 1, înnobilat în 2021 pentru serviciile aduse sportului cu motor

– septuplu campion mondial de Formula 1, înnobilat în 2021 pentru serviciile aduse sportului cu motor Sir Alex Ferguson – fostul manager legendar al lui Manchester United, înnobilat în 1999 pentru contribuția sa la fotbal.

– fostul manager legendar al lui Manchester United, înnobilat în 1999 pentru contribuția sa la fotbal. Sir Bobby Charlton – campion mondial cu Anglia în 1966 și legendă a lui Manchester United.

– campion mondial cu Anglia în 1966 și legendă a lui Manchester United. Sir Stanley Matthews – primul câștigător al Balonului de Aur, în 1956, și unul dintre puținii fotbaliști înnobilați în timp ce erau încă activi.

– primul câștigător al Balonului de Aur, în 1956, și unul dintre puținii fotbaliști înnobilați în timp ce erau încă activi. Sir Geoff Hurst – autorul unui hat-trick în finala Cupei Mondiale din 1966, câștigată de Anglia.

– autorul unui hat-trick în finala Cupei Mondiale din 1966, câștigată de Anglia. Sir Gareth Southgate – fostul selecționer al Angliei, înnobilat în 2025 pentru contribuțiile sale la fotbal, după ce a condus Anglia în două finale consecutive ale Campionatului European.

– fostul selecționer al Angliei, înnobilat în 2025 pentru contribuțiile sale la fotbal, după ce a condus Anglia în două finale consecutive ale Campionatului European. Sir Chris Hoy – unul dintre cei mai titrați cicliști olimpici britanici, cu șase medalii olimpice de aur.

Alte exemple de personalități înnobilate de monarhia britanică

Sir Anthony Hopkins – actor galez, câștigător al premiului Oscar pentru rolul din filmul Tăcerea mieilor.

– actor galez, câștigător al premiului Oscar pentru rolul din filmul Tăcerea mieilor. Sir Ian McKellen – actor britanic cunoscut pentru rolurile Gandalf din Stăpânul inelelor.

– actor britanic cunoscut pentru rolurile Gandalf din Stăpânul inelelor. Sir Michael Caine – unul dintre cei mai cunoscuți actori britanici, cu o carieră de mai multe decenii.

– unul dintre cei mai cunoscuți actori britanici, cu o carieră de mai multe decenii. Sir Elton John – cântăreț și compozitor britanic, cunoscut pentru contribuțiile sale la muzică și pentru activitatea filantropică.

– cântăreț și compozitor britanic, cunoscut pentru contribuțiile sale la muzică și pentru activitatea filantropică. Sir Paul McCartney – fost membru al formației The Beatles și unul dintre cei mai influenți compozitori.

– fost membru al formației The Beatles și unul dintre cei mai influenți compozitori. Sir Mick Jagger – solistul formației The Rolling Stones, înnobilat pentru contribuția sa la muzică.

– solistul formației The Rolling Stones, înnobilat pentru contribuția sa la muzică. Dame Judi Dench – una dintre cele mai apreciate actrițe britanice.

– una dintre cele mai apreciate actrițe britanice. Dame Helen Mirren – actriță britanică recompensată cu numeroase premii pentru rolurile sale în film și teatru

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