FC Voluntari - U Craiova 1-1. Filipe Coelho, tehnicianul campioanei, a reacționat după remiza din etapa #2 a Cupei României, care complică situația din grupă pentru echipa sa.

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Tehnicianul portughez nu a apreciat modul în care jucătorii au abordat partida, deși planul a fost ca echipa să obțină cele 3 puncte, care ar fi asigurat aproape 100% calificarea în sferturi.

Filipe Coelho: „Îmi doresc mai mult de la fiecare jucător”

„Ne-a mai rămas o singură soluție pentru calificare, să câștigăm ultimul meci. Cred că au fost două părți diferite, cred că nu meritam să primim gol, nu am abordat meciul așa cum l-a pregătit.

Nu trebuia să primim gol, nu au fost ocazii la poarta noastră. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea ca grup.

Anul trecut am făcut 6 puncte și ne-am calificat și, de asemenea, a trebuit să câștigăm ultimul meci de acasă.

Nu sunt fericit cu acest rezultat, nu ăsta era planul nostru pentru acest meci.

Îmi doresc mai mult de la fiecare, nu doar de la cei care au jucat mai mult, ci și de la cei care au jucat mai puțin, toată lumea trebuie să muncească mai mult”, a declarat Filipe Coelho, la Digi Sport.

Întrebat din nou despre Nsimba, care a fost rezervă și astăzi, Coelho a transmis că nu există niciun conflict:

„Între mine și Nsimba nu există nicio problemă, am trei atacanți, trebuie să aleg mereu. Acum joacă Assad și Elisor mai mult, în altă perioadă a jucat el.

Trebuie să se antreneze în continuare, astăzi a apărut pe teren. Dacă aveam o problemă cu el, nu era nici pe bancă. Sigur că nu e fericit, vrea să joace, dar este parte din fotbal.

Nu am nicio problemă cu el și nici el nu cred că are cu mine. E parte din proces, în timpul sezonului se mai întâmplă și astfel de lucruri”.

Clasamentul grupei D

Dinamo - 6p U Craiova - 4p FC Voluntari - 4p FC Bacău - 1p Sporting Liești - 1p Chindia - 0p

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